Россия и Иран вместе и в печали, и в радости…

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном подлежит ратификации иранским парламентом и заключается на 20 лет, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

«После подписания соглашения оно должно быть ратифицировано парламентом Ирана. После ратификации парламентом оно будет действовать в течение 20 лет», - сказал дипломат.

Посол не уточнил, предусмотрена ли возможность автоматического продления соглашения.

В пятницу, 17 января, состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который прибудет в Россию с официальным визитом, сообщала ранее пресс-служба Кремля. По окончании переговоров Путин и Пезешкиан подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Документ включает в себя 47 статей, в том числе положения об обороне и безопасности.