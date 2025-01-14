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Казахстан усложнил жизнь россиянам

18:02 1821

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана (АРРФР) утвердило новые правила для банков второго уровня (БВУ) и филиалов иностранных банков, усложнив условия выдачи банковских карт гражданам Российской Федерации. Об этом сообщает Orda.kz. В соответствии с изменениями, срок действия платежных карт для нерезидентов теперь ограничен 12 месяцами. Однако это ограничение не распространяется на карты, выпущенные для субъектов предпринимательства, дипломатов и инвесторов.

Помимо сокращения срока действия карт, регулятор ввел ограничения на количество карт, которые могут быть оформлены нерезидентами. Ранее лимит составлял до десяти карт на клиента, но теперь это число сокращено. Также банки обязаны внедрить системы автоматического выявления подозрительных операций, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Усилены требования к мониторингу операций физических лиц, у которых имеется более пяти банковских карт.

С начала 2025 года Казахстан прекратил оформление индивидуального идентификационного номера (ИИН) для иностранных граждан через свои дипломатические представительства. ИИН, аналог российского ИНН, необходим для открытия банковских счетов и выпуска карт в казахстанских банках. Теперь получение этого номера возможно только при личном обращении в центры обслуживания населения (ЦОН) на территории Казахстана. Дистанционная выдача ИИН была приостановлена еще в феврале 2024 года, однако до конца года россияне могли оформить его через консульства Казахстана в российских городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Омск и Астрахань.

Ранее услуги по ускоренной выдаче ИИН и выпуску банковских карт предоставлялись посредническими компаниями, однако теперь они обслуживают только клиентов с уже оформленным идентификационным номером.

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