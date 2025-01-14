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Иран похвастался «уникальным» оружием

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18:14 1410

Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявил, что «уникальный» эсминец «Загрос», полностью разработанный в Иране, в ближайшие дни будет спущен на воду. Об этом пишет агентство «Тасним».

«Загрос», который в Иране называют самым передовым кораблем иранских военно-морских сил, предназначен как для боевых действий, так и выполнения разведывательных задач.

Ирани также сообщил, что на этой неделе в стратегически важном районе Джаск, это на юге Ирана у берегов Оманского залива, откроется крупнейший военный центр Ирана со специализированными доками, оборудованными по последнему слову техники.

Накануне заместитель начальника штаба иранских вооруженных сил бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани заявил, что у Ирана есть оружие, «которое мы еще не представили, и противник даже не догадывается о его существовании».

В свою очередь, начальник штаба и заместитель командующего иранской армией по координационным вопросам контр-адмирал Хабиболла Сайяри сообщил, что в ближайшие дни армия Исламской Республики Иран получит новое стратегическое оборудование, в том числе тысячу новых беспилотников отечественного производства.

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