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Новость дня
СГБ предотвратила покушение на убийство по заказу иностранных спецслужб

Трамп сдаст Украину Путину?

Анонс, смотрите в 22:00, прямой эфир
Отдел информации
18:16 1879

Мир находится в ожидании инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Спустя считанные дни новый американский президент официально вступит в должность. А тем временем, на фоне успешного контрнаступления российских войск на Донбассе, авторитетное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что Трамп, который готовится к встрече с Владимиром Путиным, не заинтересован в судьбе Украины.

К тому же утверждается, что Трамп не совсем осознает стратегическую значимость для США войны Украины против России.

Сдаст ли Трамп Украину Путину? И что захочет взамен? Сможет ли Украина без поддержки США, полагаясь лишь на помощь Евросоюза, выстоять в войне с Россией?

Александра Филиппенко

Злободневная тема станет предметом беседы журналиста Эйнуллы Фатуллаева с известным американистом-политологом Александрой Филиппенко.

Начало прямого эфира в 22:00 по бакинскому времени.

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