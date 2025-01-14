Трамп сдаст Украину Путину?

Мир находится в ожидании инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Спустя считанные дни новый американский президент официально вступит в должность. А тем временем, на фоне успешного контрнаступления российских войск на Донбассе, авторитетное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что Трамп, который готовится к встрече с Владимиром Путиным, не заинтересован в судьбе Украины.

К тому же утверждается, что Трамп не совсем осознает стратегическую значимость для США войны Украины против России.

Сдаст ли Трамп Украину Путину? И что захочет взамен? Сможет ли Украина без поддержки США, полагаясь лишь на помощь Евросоюза, выстоять в войне с Россией?