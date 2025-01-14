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СГБ предотвратила покушение на убийство по заказу иностранных спецслужб

В России Амбарцумяна обвинили в хищении миллионов бюджетных денег

18:24 1110

Против российского предпринимателя Армена Амбарцумяна возбудили уголовное дело о «многомиллионном мошенничестве» при выполнении государственного оборонного заказа.

Об этом сообщается в телеграм-канале Главного военного следственного управления СК.

Амбарцумяна подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в июне 2022 года Минобороны РФ заключило контракты с принадлежащим ему же федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» на сумму более 215 млн рублей. Госконтракты предполагали ремонт объектов теплового хозяйства на объектах Балтийского флота. В качестве субподрядчика к выполнению работ привлекался бизнесмен Амбарцумян, говорится в сообщении Следственного комитета РФ

По версии следователей, Амбарцумян «путем подлога документов о якобы выполненных работах совершил многомиллионное хищение бюджетных денежных средств». Точная сумма ущерба в пресс-релизе не называется. Задержан ли Амбарцумян, в СК не сообщили.

РБК напоминает, что аресты по делам о коррупции, хищении и злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа начались с 2024 года. Фигурантами становились генералы и гражданские служащие Минобороны, а также выступающие в качестве подрядчиков компании. 

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