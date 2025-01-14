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СГБ предотвратила покушение на убийство по заказу иностранных спецслужб
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СГБ предотвратила покушение на убийство по заказу иностранных спецслужб

Масштабный сбой интернета в России

18:34 1308

Работу российских провайдеров телекоммуникационной связи затронул крупный сбой, пишет РБК.

Пользователи жалуются на сбои в работе мобильных приложений и интернета у мобильных операторов. В частности, у российских пользователей не работают сайты: Google, Liveinternet, Википедии, РЖД и другие. Не открываются сайты мониторинга проблем связи Сбой.рф и Downdetector. Не работают все банковские приложения, в том числе и на мобильном интернете, а также почтовый сервис Outlook.

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