Масштабный сбой интернета в России

Работу российских провайдеров телекоммуникационной связи затронул крупный сбой, пишет РБК.

Пользователи жалуются на сбои в работе мобильных приложений и интернета у мобильных операторов. В частности, у российских пользователей не работают сайты: Google, Liveinternet, Википедии, РЖД и другие. Не открываются сайты мониторинга проблем связи Сбой.рф и Downdetector. Не работают все банковские приложения, в том числе и на мобильном интернете, а также почтовый сервис Outlook.