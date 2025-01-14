«Сирийский сценарий» для Египта. Процесс пошел…

В одном из аналитических материалов по Ближнему Востоку haqqin.az уже писал об опасениях официального Каира, считающего, что сценарий прихода к власти мятежников в Сирии может повториться и в Египте. В связи с чем президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси, который в 2013 году сам пришел к власти в результате кровавого военного переворота, обратился к руководству Турции с просьбой помочь ему улучшить отношения с новым правительством в Дамаске. Приложив особые усилия для приезда в Каир на саммит D-8 Эрдогана, ас-Сиси с большой помпой встретил турецкого лидера в новом президентском дворце, строительство которого обошлось египетской казне в 3 миллиарда долларов, и в ходе закрытых переговоров обсудил с ним сирийский вопрос.

Хотя в последние два года напряженность между Анкарой и Каиром, вызванная проблемой сектора Газа и разделом Восточного Средиземноморья, несколько ослабла, было бы преувеличением утверждать, что Эрдоган испытывает к Абделю Фаттаху ас-Сиси особое почтение. Что закономерно, если вспомнить, что нынешний президент Египта, будучи начальником Генерального штаба армии своей страны, сверг в 2013 году первого демократически избранного президента АРЕ Мохаммеда Мурси, пользовавшегося особой поддержкой Эрдогана. Тогда, из-за резни на площади Рабия, в которой погибло около трех с половиной тысяч человек, все связи между Анкарой и Каиром были разорваны, а сам Эрдоган неоднократно называл Сиси «кровавым диктатором». Но в конце концов соображения стратегии взяли верх, и спустя годы региональные процессы вынудили две древние мусульманские державы восстановить необходимый уровень взаимодействия. А примерно за три месяца до падения режима Асада в Сирии Абдель Фаттах ас-Сиси впервые посетил Анкару с официальным визитом. Что, впрочем, не помешало Эрдогану в ходе официальной церемонии проводов президента АРЕ в международном аэропорту Эсенбога продемонстрировать «жест Рабия» - символ египетской оппозиции.

После Сирии очередь за Египтом? Судя по всему, и страхи ас-Сиси перед сирийской революцией, и эрдогановский «жест Рабия» небеспочвенны. Дело в том, что Ахмад аль-Мансур, доселе малоизвестный широкой публике уроженец Египта, сражавшийся с 2013 года на стороне сирийской оппозиции против Башара Асада, после захвата Дамаска начал публиковать в египетском сегменте соцсетей видеоролики с требованиями отставки Абдель Фаттаха ас-Сиси. Используя тот же лозунг, что и в Сирии в 2011 году — «Теперь твоя очередь, диктатор», аль-Мансур активно критикует тяжелую политическую и экономическую ситуацию в Египте. При этом, на фоне нарастающего общественного возмущения, вызванного резней в соседней Газе и ухудшающимся состоянием египетской экономики, критика аль-Мансура находит все более широкий отклик. С момента прихода к власти Абдель Фаттаха ас-Сиси 109-миллионный Египет сталкивается с рекордными темпами инфляции, валютным дефицитом и ростом внешнего долга, который к декабрю 2023 года увеличился в четыре раза, достигнув 164 миллиардов долларов. При этом ас-Сиси отвергает обвинения в экономических провалах, а в ответ на сравнения с Башаром Асадом, звучащие в Египте после сирийской революции, заявил в обращении к нации, что его руки не запятнаны кровью египтян, и что он никогда не присваивал богатства страны.

Тем не менее, часть египтян, делясь в соцсетях хэштегом нового революционера аль-Мансура, напоминает, что после переворота 2013 года ас-Сиси был замешан в преступлениях против человечности, включая расстрелы и аресты тысяч протестующих, поддерживавших свергнутого, а впоследствии казненного президента Мохаммеда Мурси. Также подчеркивается, что нынешний президент АРЕ бросил в тюрьмы около 65 тысяч политических оппонентов, включая оппозиционных политиков, журналистов и активистов гражданского общества. Страхи Сиси Ранее haqqin.az писал, что сирийские беженцы, вышедшие на улицы Каира, чтобы отметить свержение режима Асада, были задержаны полицией, а их лидерам вынесли предупреждение. Как сообщают СМИ Саудовской Аравии, некоторым из этих лиц еще до их отъезда в Сирию будут предъявлены обвинения в участии в террористической деятельности на территории Египта. Согласно последним данным, власти страны начали составлять списки египтян, присоединившихся к сирийской оппозиции. Одновременно Ахмад аль-Мансур, объявивший ранее о своем выходе из состава повстанческой группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», продолжает критиковать президента Сиси. В частности, в одном из своих видео выступлений, он говорит: «Сиси составляет списки египтян, сражавшихся в Сирии. У меня есть что сказать ему: ты глуп и напуган».