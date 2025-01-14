USD 1.7000
EUR 1.7426
RUB 1.6534
Подписаться на уведомления
СГБ предотвратила покушение на убийство по заказу иностранных спецслужб
Новость дня
СГБ предотвратила покушение на убийство по заказу иностранных спецслужб

«Сирийский сценарий» для Египта. Процесс пошел…

наши подробности
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
18:41 1770

В одном из аналитических материалов по Ближнему Востоку haqqin.az уже писал об опасениях официального Каира, считающего, что сценарий прихода к власти мятежников в Сирии может повториться и в Египте.

В связи с чем президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси, который в 2013 году сам пришел к власти в результате кровавого военного переворота, обратился к руководству Турции с просьбой помочь ему улучшить отношения с новым правительством в Дамаске.

Приложив особые усилия для приезда в Каир на саммит D-8 Эрдогана, ас-Сиси с большой помпой встретил турецкого лидера в новом президентском дворце, строительство которого обошлось египетской казне в 3 миллиарда долларов, и в ходе закрытых переговоров обсудил с ним сирийский вопрос.

Приложив особые усилия для приезда в Каир на саммит D-8 Эрдогана, ас-Сиси с большой помпой встретил турецкого лидера в новом президентском дворце

Хотя в последние два года напряженность между Анкарой и Каиром, вызванная проблемой сектора Газа и разделом Восточного Средиземноморья, несколько ослабла, было бы преувеличением утверждать, что Эрдоган испытывает к Абделю Фаттаху ас-Сиси особое почтение. Что закономерно, если вспомнить, что нынешний президент Египта, будучи начальником Генерального штаба армии своей страны, сверг в 2013 году первого демократически избранного президента АРЕ Мохаммеда Мурси, пользовавшегося особой поддержкой Эрдогана.

Тогда, из-за резни на площади Рабия, в которой погибло около трех с половиной тысяч человек, все связи между Анкарой и Каиром были разорваны, а сам Эрдоган неоднократно называл Сиси «кровавым диктатором».

Но в конце концов соображения стратегии взяли верх, и спустя годы региональные процессы вынудили две древние мусульманские державы восстановить необходимый уровень взаимодействия. А примерно за три месяца до падения режима Асада в Сирии Абдель Фаттах ас-Сиси впервые посетил Анкару с официальным визитом.

Что, впрочем, не помешало Эрдогану в ходе официальной церемонии проводов президента АРЕ в международном аэропорту Эсенбога продемонстрировать «жест Рабия» - символ египетской оппозиции.

Из-за резни на площади Рабия, в которой погибло около трех с половиной тысяч человек, все связи между Анкарой и Каиром были разорваны, а сам Эрдоган неоднократно называл Сиси «кровавым диктатором»

После Сирии очередь за Египтом?

Судя по всему, и страхи ас-Сиси перед сирийской революцией, и эрдогановский «жест Рабия» небеспочвенны. Дело в том, что Ахмад аль-Мансур, доселе малоизвестный широкой публике уроженец Египта, сражавшийся с 2013 года на стороне сирийской оппозиции против Башара Асада, после захвата Дамаска начал публиковать в египетском сегменте соцсетей видеоролики с требованиями отставки Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Используя тот же лозунг, что и в Сирии в 2011 году — «Теперь твоя очередь, диктатор», аль-Мансур активно критикует тяжелую политическую и экономическую ситуацию в Египте. При этом, на фоне нарастающего общественного возмущения, вызванного резней в соседней Газе и ухудшающимся состоянием египетской экономики, критика аль-Мансура находит все более широкий отклик.

С момента прихода к власти Абдель Фаттаха ас-Сиси 109-миллионный Египет сталкивается с рекордными темпами инфляции, валютным дефицитом и ростом внешнего долга, который к декабрю 2023 года увеличился в четыре раза, достигнув 164 миллиардов долларов. При этом ас-Сиси отвергает обвинения в экономических провалах, а в ответ на сравнения с Башаром Асадом, звучащие в Египте после сирийской революции, заявил в обращении к нации, что его руки не запятнаны кровью египтян, и что он никогда не присваивал богатства страны.

Аль-Мансур родился в провинции Александрия, окончил университет Аль-Азхар, после чего специализировался в области логистики в Военно-морской академии АРЕ

Тем не менее, часть египтян, делясь в соцсетях хэштегом нового революционера аль-Мансура, напоминает, что после переворота 2013 года ас-Сиси был замешан в преступлениях против человечности, включая расстрелы и аресты тысяч протестующих, поддерживавших свергнутого, а впоследствии казненного президента Мохаммеда Мурси.

Также подчеркивается, что нынешний президент АРЕ бросил в тюрьмы около 65 тысяч политических оппонентов, включая оппозиционных политиков, журналистов и активистов гражданского общества.

Страхи Сиси

Ранее haqqin.az писал, что сирийские беженцы, вышедшие на улицы Каира, чтобы отметить свержение режима Асада, были задержаны полицией, а их лидерам вынесли предупреждение. Как сообщают СМИ Саудовской Аравии, некоторым из этих лиц еще до их отъезда в Сирию будут предъявлены обвинения в участии в террористической деятельности на территории Египта.

Согласно последним данным, власти страны начали составлять списки египтян, присоединившихся к сирийской оппозиции.

Одновременно Ахмад аль-Мансур, объявивший ранее о своем выходе из состава повстанческой группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», продолжает критиковать президента Сиси. В частности, в одном из своих видео выступлений, он говорит: «Сиси составляет списки египтян, сражавшихся в Сирии. У меня есть что сказать ему: ты глуп и напуган».

Эрдоган провожал Сиси из Анкары вот этим знаком

После этих заявлений издание «Arabi21» сообщило, что египетские власти арестовали нескольких членов семьи Мансура, включая его отца и дядю. Согласно источникам, из-за начатой Мансуром кампании в соцсетях, глава МВД Египта провел встречу с высокопоставленными представителями сил безопасности и распорядился повысить меры безопасности до максимально возможного уровня.

В своих последних видео Мансур выдвинул четыре основных политических требования - отставка президента Сиси, устранение египетской армии от участия в политических процессах, освобождение всех политзаключенных и возвращение Египта к принципам революции 25 января 2011 года.

В ответ Ахмед Муса и Нешат аль-Дайхи - ключевые египетские медиа-персоны, поддерживающие президента Сиси, в эфире государственного телевидения обвинили Ахмада аль-Мансура в попытке дестабилизировать Египет.

Кто такой Ахмад аль-Мансур? 

По имеющимся данным, аль-Мансур родился в провинции Александрия, окончил университет Аль-Азхар, после чего специализировался в области логистики в Военно-морской академии АРЕ. Он не состоит в организации «Братья-мусульмане» или какой-либо другой политической партии. Его взгляды изменились в 2010 году после того, как сотрудник полиции подверг пыткам и убил его друга, Халида Саида. 

Присоединившись к протестам против режима Хосни Мубарака, аль-Мансур участвовал в демонстрациях на площади Рабия, выступая против госпереворота, организованного генералом ас-Сиси.

По некоторым данным, став свидетелем резни на площади Рабия, аль-Мансур спустя два месяца покинул Египет, чтобы присоединиться к борьбе против режима Асада в Сирии…

«Сирийский сценарий» для Египта. Процесс пошел…
«Сирийский сценарий» для Египта. Процесс пошел… наши подробности
18:41 1771
Россия и Иран готовят против Трампа нестабильность и тревогу
Россия и Иран готовят против Трампа нестабильность и тревогу наша аналитика; все еще актуально
07:57 4057
Минздрав Азербайджана вносит ясность...
Минздрав Азербайджана вносит ясность...
19:05 1171
Что делать, если «пушечное мясо» в избытке?
Что делать, если «пушечное мясо» в избытке? война миров; все еще актуально
07:35 6720
Тирания превращает в рабов тех, кто подчиняется
Тирания превращает в рабов тех, кто подчиняется слово публицисту; все еще актуально
07:12 5435
Трамп сдаст Украину Путину?
Трамп сдаст Украину Путину? Анонс, смотрите в 22:00, прямой эфир
18:16 1884
Азербайджан сократил экспорт газа в Европу почти на треть. Из-за проблем на дне Каспия
Азербайджан сократил экспорт газа в Европу почти на треть. Из-за проблем на дне Каспия
13:48 4831
Прогресс есть, согласия нет
Прогресс есть, согласия нет обновлено 18:44
18:44 4743
США поведет в бой министр, который обещает больше не пить и не приставать к женщинам
США поведет в бой министр, который обещает больше не пить и не приставать к женщинам наша корреспонденция
17:28 2325
Армения анонсировала подписание с США документа о стратегическом партнерстве. Реакция ОДКБ
Армения анонсировала подписание с США документа о стратегическом партнерстве. Реакция ОДКБ обновлено 17:53
17:53 7918
СГБ предотвратила покушение на убийство по заказу иностранных спецслужб
СГБ предотвратила покушение на убийство по заказу иностранных спецслужб
09:22 7860

ЭТО ВАЖНО

«Сирийский сценарий» для Египта. Процесс пошел…
«Сирийский сценарий» для Египта. Процесс пошел… наши подробности
18:41 1771
Россия и Иран готовят против Трампа нестабильность и тревогу
Россия и Иран готовят против Трампа нестабильность и тревогу наша аналитика; все еще актуально
07:57 4057
Минздрав Азербайджана вносит ясность...
Минздрав Азербайджана вносит ясность...
19:05 1171
Что делать, если «пушечное мясо» в избытке?
Что делать, если «пушечное мясо» в избытке? война миров; все еще актуально
07:35 6720
Тирания превращает в рабов тех, кто подчиняется
Тирания превращает в рабов тех, кто подчиняется слово публицисту; все еще актуально
07:12 5435
Трамп сдаст Украину Путину?
Трамп сдаст Украину Путину? Анонс, смотрите в 22:00, прямой эфир
18:16 1884
Азербайджан сократил экспорт газа в Европу почти на треть. Из-за проблем на дне Каспия
Азербайджан сократил экспорт газа в Европу почти на треть. Из-за проблем на дне Каспия
13:48 4831
Прогресс есть, согласия нет
Прогресс есть, согласия нет обновлено 18:44
18:44 4743
США поведет в бой министр, который обещает больше не пить и не приставать к женщинам
США поведет в бой министр, который обещает больше не пить и не приставать к женщинам наша корреспонденция
17:28 2325
Армения анонсировала подписание с США документа о стратегическом партнерстве. Реакция ОДКБ
Армения анонсировала подписание с США документа о стратегическом партнерстве. Реакция ОДКБ обновлено 17:53
17:53 7918
СГБ предотвратила покушение на убийство по заказу иностранных спецслужб
СГБ предотвратила покушение на убийство по заказу иностранных спецслужб
09:22 7860
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться