Президент Финляндии анонсировал жесткие меры против России

Президент Финляндии Александр Стубб представил во вторник журналистам 10 пунктов договоренностей, достигнутых на саммите стран НАТО Балтийского региона по обеспечению безопасности в Балтии. Об этом пишет Интерфакс.

«Безопасность в регионе Балтийского моря будет укрепляться за счет военного присутствия и технологических решений», - сказал Стубб.

Он заявил, что страны НАТО на Балтике будут принимать жесткие меры в отношении «теневого флота» России.