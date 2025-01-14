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Президент Финляндии анонсировал жесткие меры против России

19:23 432

Президент Финляндии Александр Стубб представил во вторник журналистам 10 пунктов договоренностей, достигнутых на саммите стран НАТО Балтийского региона по обеспечению безопасности в Балтии. Об этом пишет Интерфакс.

«Безопасность в регионе Балтийского моря будет укрепляться за счет военного присутствия и технологических решений», - сказал Стубб.

Он заявил, что страны НАТО на Балтике будут принимать жесткие меры в отношении «теневого флота» России.

По словам президента Финляндии, «страны готовы продолжать принимать решительные меры в тех случаях, когда критически важная инфраструктура находится под угрозой».

Стубб отметил, что запуск представленного во вторник проекта НАТО Baltic Sentry направлен на обеспечение безопасности инфраструктуры Балтийского моря. Для мониторинга как судоходства, так и подводных операций используются различные суда, самолеты, а также беспилотники. «Национальные системы наблюдения будут более эффективно координироваться с системами НАТО», - отметил Стубб.

Также НАТО намерена следить за инфраструктурой и судами, подозреваемыми в принадлежности к «теневому флоту», с использованием новых технологий. Есть сотрудничество и с частными компаниями.

Встреча была созвана по инициативе НАТО после того, как Финляндия задержала зарегистрированный на Островах Кука танкер Eagle S в Финском заливе по подозрению в разрушении электрокабеля Эстония-Финляндия и четырех международных телекоммуникационных кабелей. Власти Финляндии заявили, что судно, предположительно, входит в «теневой флот» России.

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