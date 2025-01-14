Китай срочно закупает нефть

Как сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, наиболее востребованной стала нефть с Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.

Государственные нефтяные компании и частные нефтеперерабатывающие заводы Китая начали в срочном порядке скупать нефть, поскольку ужесточение санкций США против России и Ирана угрожаeт ограничить поставки в краткосрочной перспективе.

В число компаний, активизировавших закупки, вошли Cnooc , Shandong Yulong Petrochemical Co и Jiangsu Eastern Shenghong Co. Главным образом, по данным трейдеров, они скупают нефть на февраль. Решение объясняется опасениями крупных производителей, что санкции могут привести к снижению объемов производства у мелких НПЗ. Они выступали ключевыми покупателями сырья из России и Ирана. В этом случае крупным компаниям придется вмешаться.

США 10 января ввели санкции против российской топливной отрасли. Ограничения затронули «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», а также ряд нефтесервисных предприятий и трейдеров, торгующих с Россией. Также санкции коснулись 183 танкеров. Как сообщал Bloomberg, Китай не принял три подсанкционных танкера с российской нефтью.