Новая стратегия Еревана: усидеть на двух стульях без ссоры с Москвой

Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении страны в Евросоюз. Премьер Никол Пашинян при этом заявил, что решение о вступлении страны в ЕС может быть принято лишь путем всенародного референдума. В Москве отреагировали на это решение Еревана довольно нервно. Любопытно одно замечание Пескова: «Мы знаем, что это Евросоюз инициирует процессы по членству… Мы хорошо знаем пример с Турецкой Республикой, которая уже много десятилетий сохраняет свою ориентацию на членство в ЕС, но не встречает особой взаимности со стороны Брюсселя», — напомнил он. Имея ввиду, что для ЕС – это всего лишь могут быть «игрушки», провокация с тем, чтобы рассорить Москву и Ереван, а всерьез принимать Армению в свои ряды ЕС может быть и не намерен.

То есть тут может быть важен сам по себе процесс, который обозначит политический курс на «многовекторность» Еревана и то, что он как бы «отходит от ориентации на Россию». При этом Ереван, скорее всего, рассчитывает, что экономические связи с Россией сохранятся, но и от ЕС можно будет получить какие-то дивиденды - как политического, так и экономического свойства. Кроме того, сам процесс «евроинтеграции», который может занять годы и даже десятилетия (и тут можно упомянуть не только Турцию, но и Балканские страны, которые стоят на пороге ЕС уже более 10-15 лет каждая), может стать главной политической «фишкой» Никола Пашиняна «посткарабахского периода». Равно как это стало главным лозунгом для молдавского президента Марии Санду. Ереван уже несколько лет активно «флиртует» с ЕС, при этом подчеркнуто, дистанцируясь от ОДКБ, где доминирует Россия, но сохраняя высокую заинтересованность в сотрудничестве в рамках ЕАЭС. В свое время ускоренный прием Армении в ЕАЭС (в октябре 2014 года) стал ответом на расширение тогдашней программы Еревана по выстраиванию евроассоциации. В сентябре 2013 года еще президентом Сержем Саргсяном было объявлено о решении вступить в Таможенный союз, в ноябре Ереван официально отказался от подписания договора об экономической ассоциации с ЕС, что предполагало создание расширенной зоны свободной торговли. Примерно в то же время Киев отправился по тому же пути на Запад с подачи Януковича, Москва отреагировала резче, кончилось все майданом и госпереворотом. С Ереваном действовали умнее и осторожнее. Хватит ли этого терпения сейчас? Пашинян в 2023-м выступал в Европарламенте, выразив готовность сближаться с ЕС насколько, насколько сочтет возможным сам Евросоюз. В апреле 2024 года состоялась трехсторонняя встреча Армении, США и Евросоюза, подчеркнувшая курс Еревана на дальнейшее сближение с Западом. В апреле 2024 года Европарламент принял резолюцию об укреплении связей с Ереваном, где подчеркивалось, что у Армении есть воля и решимость углубить отношения с Евросоюзом. А месяцем ранее была принята резолюция Европарламента, в которой говорилось о возможности предоставления Армении статуса страны-кандидата. Сейчас такой статус имеют Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина, Черногория и Албания.

На ближайшие три года разработан совместный ЕС и Армении «План устойчивости и роста для Армении» на 270 миллионов евро. Он будет направлен на укрепление социально-экономической устойчивости Армении, одновременно поддерживая диверсификацию торговли. При этом объем торговли Армении с ЕС пока намного уступает объемам российско-армянской. Если с Россией по итогам прошлого года удалось выйти на взаимный объем около 15 млрд долл., то с ЕС оно составил не более 2 млрд долл. (меньше, чем с ОАЭ и Китаем). При этом значительную долю торговли с РФ, ОАЭ и КНР явно составляет посредническая торговля, помогающая Москве преодолевать санкционные ограничения, что наверняка придает большую уверенность Еревану в том, что Москва не будет «хлопать дверью» и делать резких движений наподобие тех, которые последовали в отношении Украины, когда там (при Януковиче) начались переговоры с Брюсселем о евроинтеграции. Ереван надеется, что Армению не «выгонят» из ЕАЭС, тем более что переговоры о вступлении с ЕС могут вестись еще долгие годы, а в организации все же есть иные голоса, кроме российского. Хотя со стороны российских представителей звучат весьма грозные заявления – мол, либо одно, либо другое, а усидеть на двух стульях не удастся, в Ереване, видимо, думают, что можно попробовать. Все-таки в условиях нарастающего санкционного давления на Россию любая «форточка» во внешний мир для Москвы может быть ценной, и она не станет ее сама захлопывать себе же во вред (во всяком случае на это расчет).