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Новая стратегия Еревана: усидеть на двух стульях без ссоры с Москвой

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Георгий Бовт, автор haqqin.az
19:28 479

Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении страны в Евросоюз. Премьер Никол Пашинян при этом заявил, что решение о вступлении страны в ЕС может быть принято лишь путем всенародного референдума. В Москве отреагировали на это решение Еревана довольно нервно.

Любопытно одно замечание Пескова: «Мы знаем, что это Евросоюз инициирует процессы по членству… Мы хорошо знаем пример с Турецкой Республикой, которая уже много десятилетий сохраняет свою ориентацию на членство в ЕС, но не встречает особой взаимности со стороны Брюсселя», — напомнил он. Имея ввиду, что для ЕС – это всего лишь могут быть «игрушки», провокация с тем, чтобы рассорить Москву и Ереван, а всерьез принимать Армению в свои ряды ЕС может быть и не намерен.

Песков верит... Но не до конца

То есть тут может быть важен сам по себе процесс, который обозначит политический курс на «многовекторность» Еревана и то, что он как бы «отходит от ориентации на Россию». При этом Ереван, скорее всего, рассчитывает, что экономические связи с Россией сохранятся, но и от ЕС можно будет получить какие-то дивиденды - как политического, так и экономического свойства. Кроме того, сам процесс «евроинтеграции», который может занять годы и даже десятилетия (и тут можно упомянуть не только Турцию, но и Балканские страны, которые стоят на пороге ЕС уже более 10-15 лет каждая), может стать главной политической «фишкой» Никола Пашиняна «посткарабахского периода». Равно как это стало главным лозунгом для молдавского президента Марии Санду.

Ереван уже несколько лет активно «флиртует» с ЕС, при этом подчеркнуто, дистанцируясь от ОДКБ, где доминирует Россия, но сохраняя высокую заинтересованность в сотрудничестве в рамках ЕАЭС. В свое время ускоренный прием Армении в ЕАЭС (в октябре 2014 года) стал ответом на расширение тогдашней программы Еревана по выстраиванию евроассоциации. В сентябре 2013 года еще президентом Сержем Саргсяном было объявлено о решении вступить в Таможенный союз, в ноябре Ереван официально отказался от подписания договора об экономической ассоциации с ЕС, что предполагало создание расширенной зоны свободной торговли. Примерно в то же время Киев отправился по тому же пути на Запад с подачи Януковича, Москва отреагировала резче, кончилось все майданом и госпереворотом. С Ереваном действовали умнее и осторожнее. Хватит ли этого терпения сейчас?

Пашинян в 2023-м выступал в Европарламенте, выразив готовность сближаться с ЕС насколько, насколько сочтет возможным сам Евросоюз. В апреле 2024 года состоялась трехсторонняя встреча Армении, США и Евросоюза, подчеркнувшая курс Еревана на дальнейшее сближение с Западом. В апреле 2024 года Европарламент принял резолюцию об укреплении связей с Ереваном, где подчеркивалось, что у Армении есть воля и решимость углубить отношения с Евросоюзом. А месяцем ранее была принята резолюция Европарламента, в которой говорилось о возможности предоставления Армении статуса страны-кандидата. Сейчас такой статус имеют Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина, Черногория и Албания.

Никол Пашинян хочет, исходя из чисто популистских соображений, ассоциироваться с доминирующим трендом в настроениях общества, при том, что его правительство будет всячески способствовать его дальнейшему закреплению

На ближайшие три года разработан совместный ЕС и Армении «План устойчивости и роста для Армении» на 270 миллионов евро. Он будет направлен на укрепление социально-экономической устойчивости Армении, одновременно поддерживая диверсификацию торговли.

При этом объем торговли Армении с ЕС пока намного уступает объемам российско-армянской. Если с Россией по итогам прошлого года удалось выйти на взаимный объем около 15 млрд долл., то с ЕС оно составил не более 2 млрд долл. (меньше, чем с ОАЭ и Китаем). При этом значительную долю торговли с РФ, ОАЭ и КНР явно составляет посредническая торговля, помогающая Москве преодолевать санкционные ограничения, что наверняка придает большую уверенность Еревану в том, что Москва не будет «хлопать дверью» и делать резких движений наподобие тех, которые последовали в отношении Украины, когда там (при Януковиче) начались переговоры с Брюсселем о евроинтеграции.  Ереван надеется, что Армению не «выгонят» из ЕАЭС, тем более что переговоры о вступлении с ЕС могут вестись еще долгие годы, а в организации все же есть иные голоса, кроме российского.

Хотя со стороны российских представителей звучат весьма грозные заявления – мол, либо одно, либо другое, а усидеть на двух стульях не удастся, в Ереване, видимо, думают, что можно попробовать. Все-таки в условиях нарастающего санкционного давления на Россию любая «форточка» во внешний мир для Москвы может быть ценной, и она не станет ее сама захлопывать себе же во вред (во всяком случае на это расчет).

Хотя со стороны российских представителей звучат весьма грозные заявления – мол, либо одно, либо другое, а усидеть на двух стульях не удастся, в Ереване, видимо, думают, что можно попробовать

К тому же даже без ЕАЭС действуют даже не десятки, а сотни соглашений в рамках СНГ. Армения пока ни из одного не вышла. Даже если какие-то «санкции» последуют от Москвы внутри ЕАЭС, то они не будут в таких условиях катастрофическими, а у Еревана всегда будет чем ответить – скажем, пойти на большое «послушание» в соблюдении санкционного режима против РФ. Особенно если за это последуют какие-то «поощрения» со стороны Запада.

Что касается общественных настроений, то, согласно разным прошлогодним соцопросам, более 60% армян «доверяют Европейскому союзу», — это больше, чем любому другому международному институту (за два года авторитет ЕС вырос на почти 20%). Большинство армян (75%) хотели бы, чтобы ЕС играл более важную роль в укреплении обороны страны, в то время как 42% хотели бы большей поддержки здравоохранения и 40% образования. За вступление в ЕС высказываются более половины граждан страны.

Таким образом, Никол Пашинян хочет, исходя из чисто популистских соображений, ассоциироваться с доминирующим трендом в настроениях общества, при том, что его правительство будет всячески способствовать его дальнейшему закреплению. Проект «евроинтеграции» - как сам по себе процесс, конечная цель которого едва угадывается в отдаленном будущем - может стать новым содержанием политики Пашиняна в условиях отказа от Карабаха как важной смысловой части политического курса и дискурса. При этом Ереван пока постарается не ссориться с Москвой. Вопрос в том, удастся ли это. В нынешних условиях Москва весьма нервно относится ко всякому проявлению ориентации на Запад.

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