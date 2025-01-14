Евросуд обязал Азербайджан выплатить жильцам Зимнего парка 1 миллион 700 тысяч евро

Решение ЕСПЧ принято на основании заявлений выселенных во время строительства «Зимнего парка» в Баку лиц.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Азербайджан должен выплатить компенсацию в размере 1 млн 693 тыс. 892 евро за нарушение права собственности.

Более 500 жилых и нежилых помещений на улицах Физули, Самеда Вургуна, Шамси Бадалбейли и Топчубашева были снесены в 2008 году распоряжением главы Исполнительной власти Баку, а жители переселены. Заявители пожаловались на вмешательство в права собственности и потребовали справедливого судебного разбирательства.

ЕСПЧ еще в 2022 году выявил нарушения прав многих собственников по этому делу и дал время на решение вопроса по компенсации.

14 января Евросуд обнародовал свое решение, согласно которому правительство обязано выплатить 18 заявителям компенсации за материальный и моральный ущерб в размере 1 миллиона 693 тысяч евро.

По постановлению суда, в течение 3 месяцев всем заявителям должны быть возмещены расходы за материальный и моральный ущерб. Общая сумма компенсации, которая должна быть выплачена заявителям, составляет 1 миллион 693 тысячи 892 евро.