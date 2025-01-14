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НАТО берет под контроль Балтику

20:12 871

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о новой миссии альянса под названием «Страж Балтики» (Baltic Sentry). Об этом пишет The Moscow Times.

Как заявил Рютте на встрече балтийских стран альянса в Хельсинки во вторник, 14 января, цель миссии — защита подводных кабелей в акватории Балтийского моря в связи с участившимися случаями повреждения подводной инфраструктуры.

«Сегодня я могу официально заявить, что НАТО запускает миссию Baltic Sentry. Это военная инициатива под руководством главнокомандующего Объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, которая является частью мер по укреплению присутствия альянса и мониторинга ключевых морских зон», — подчеркнул Рютте.

Новую миссию возглавит командование объединенных сил НАТО, базирующееся в нидерландском Брюнсюме. В рамках операции Baltic Sentry в Балтийском море разместят несколько фрегатов и морских патрульных самолетов, а также развернут высокотехнологичные средства, включая небольшой флот военно-морских беспилотников. Кроме того, планируется интеграция технологий союзников для эффективного контроля за критически важной подводной инфраструктурой и обеспечения оперативного реагирования в случае необходимости. В НАТО напомнили, что инициатива появилась на фоне «растущей обеспокоенности» по поводу возможной диверсионной активности России после серии инцидентов с повреждением подводных кабелей.

Рютте подчеркнул важность взаимодействия с правоохранительными органами стран-участниц НАТО для противодействия возможным диверсиям.

Новая миссия альянса также предполагает отправку в Балтийское море около 10 кораблей, которые будут следить за энергетическими и телекоммуникационными кабелями. В Финском заливе патрулирование будет вестись преимущественно силами Финляндии и Эстонии. Ожидается, что суда будут оставаться в этом районе до четырех месяцев.

Инциденты, связанные с повреждением инфраструктуры в Балтийском море, участились прошлой осенью, напоминает The Moscow Times. В ноябре произошли обрывы подводных кабелей между Литвой и Швецией, а также между Финляндией и Германией. В начале декабря вблизи Хельсинки были обнаружены повреждения оптоволоконного кабеля, соединяющего Финляндию и Швецию. 25 декабря вышел из строя электрокабель EstLink 2 между Финляндией с Эстонией и еще три телекоммуникационных кабеля между этими же странами. По подозрению в повреждении этой инфраструктуры был задержан танкер Eagle S из российского «теневого флота». Пограничники Финляндии нашли на борту судна оборванную якорную цепь. Восемь из 24 членов экипажа, среди которых граждане Индии и Грузии, подозреваются в нанесении особо тяжкого ущерба имуществу и нарушении работы телекоммуникаций при отягчающих обстоятельствах. Им запрещено покидать Финляндию. Власти пострадавших стран подозревают Россию в диверсиях.

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