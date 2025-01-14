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Зеленский опубликовал новое видео допроса северокорейского солдата

20:26 1331

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видео допроса пленного северокорейского солдата.

Ролик появился в соцсетях украинского президента. На видео солдата сначала спрашивают, когда и где он попал в плен.

«Я точно не помню, но был какой-то бой. Меня ранило, а после боя, выходит, было отступление. Так как я был ранен и не мог передвигаться, то где-то три-четыре-пять дней был один. После этого украинские войска нашли меня, сделали какой-то укол и перевезли на машине сюда», - ответил северокореец.

На вопрос, было ли его фото и настоящее имя в выданных ему россиянами документах, он ответил отрицательно.

«Фотографии не было. Касательно имени я не помню, но там не мое имя было», - сообщил военный, добавив, что ни он, ни его сослуживцы не брали в плен украинских солдат.

По словам Зеленского, сейчас устанавливаются факты и проверяются детали относительно пленного: «Мир будет знать полную правду о том, как Россия использует таких ребят, которые росли в полном информационном вакууме, вообще ничего не знают об Украине и используются Россией исключительно для того, чтобы продолжить и расширить эту войну. Только России нужна эта война. Я благодарю всех наших воинов, которые защищают украинские позиции. Благодарен и всем в мире, кто помогает нам беречь жизни людей и нашу независимость».

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