Останутся ли США в Сирии? Кандидат в шефы Пентагона ответил
Вооруженные силы (ВС) США рассмотрят при следующем американском президенте Дональде Трампе вопрос о целесообразности дальнейшего военного присутствия Соединенных Штатов в Сирии.
Об этом говорится в письменных ответах кандидата на пост нового американского министра обороны Пита Хегсета на вопросы членов комитета по делам ВС Сената Конгресса США.
«Насколько я понимаю, текущая цель Минобороны в Сирии - добиться окончательного поражения ИГ. Если меня утвердят [на посту главы Минобороны], я проанализирую наши цели и стратегию в регионе и представлю президенту любые рекомендуемые изменения», - цитирует ТАСС Хегсета.
На вопрос, какую роль должно играть Минобороны в поддержке мирного демократического перехода в Сирии, он подчеркнул: «Избранный президент Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в дела Сирии. Министерство будет выполнять приказы главнокомандующего».
Его спросили, следует ли увязывать численность американского контингента в Сирии с достижением определенных условий на местах. «Возможное использование американских войск в любой другой стране должно быть связано с конкретными целями. Любая возможная рекомендация по развертыванию войск в любой стране, которую я могу дать президенту, будет руководствоваться этим принципом», - ответил Хегсет.
Кандидат на пост главы Пентагона также пообещал провести пересмотр целей и стратегии США по Ближнему Востоку.