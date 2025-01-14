Останутся ли США в Сирии? Кандидат в шефы Пентагона ответил

Об этом говорится в письменных ответах кандидата на пост нового американского министра обороны Пита Хегсета на вопросы членов комитета по делам ВС Сената Конгресса США.

Вооруженные силы (ВС) США рассмотрят при следующем американском президенте Дональде Трампе вопрос о целесообразности дальнейшего военного присутствия Соединенных Штатов в Сирии.

«Насколько я понимаю, текущая цель Минобороны в Сирии - добиться окончательного поражения ИГ. Если меня утвердят [на посту главы Минобороны], я проанализирую наши цели и стратегию в регионе и представлю президенту любые рекомендуемые изменения», - цитирует ТАСС Хегсета.

На вопрос, какую роль должно играть Минобороны в поддержке мирного демократического перехода в Сирии, он подчеркнул: «Избранный президент Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в дела Сирии. Министерство будет выполнять приказы главнокомандующего».

Его спросили, следует ли увязывать численность американского контингента в Сирии с достижением определенных условий на местах. «Возможное использование американских войск в любой другой стране должно быть связано с конкретными целями. Любая возможная рекомендация по развертыванию войск в любой стране, которую я могу дать президенту, будет руководствоваться этим принципом», - ответил Хегсет.

Кандидат на пост главы Пентагона также пообещал провести пересмотр целей и стратегии США по Ближнему Востоку.