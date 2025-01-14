Неизвестные дроны над промышленной зоной в Германии

Отмечается, что охранники увидели, как дроны несколько раз облетели завод, потом это же увидела полиция. Позже беспилотники заметили над Западным центром поставок боеприпасов в Дорстене (состав боеприпасов Бундесвера) и в районах Марля, Бохума, Обергаузена и Эссена.

По информации журналистов, немецкие следователи не считают, что полеты дронов были случайными, но никаких подозрительных лиц или транспортных средств не обнаружили.

Ранее над тремя авиабазами в Великобритании в Саффолке и Норфолке, которые используют Военно-воздушные силы США, зафиксировали беспилотники неизвестного происхождения. Также над авиабазой ВВС США в Лэнгли и военно-морской базой Норфолк зафиксировали беспилотники, которые появлялись над объектами в течение 17 дней. Американские военные так и не смогли установить, кто ими руководил.