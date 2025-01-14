Азербайджан, Иран и Россия проведут встречу по транспорту

Министр дорог и городского развития Ирана Фарзан Садиг провела онлайн-переговоры с министром транспорта России Романом Старовойтом, передает «Вестник Кавказа».

Согласно сообщению, в ходе встречи министры поговорили о технико-исполнительных работах по строительству железной дороги Решт - Астара в рамках МТК «Север-Юг».

Министры поговорили и о сотрудничестве по использованию Восточной части Каспийского моря.

Также была затронута предстоящая трехсторонняя встреча в транспортной сфере между Азербайджаном, Ираном и Россией. Она пройдет 28 января, однако информации о месте и уровне встречи пока нет.