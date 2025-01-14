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Турция откроет высоклассный отель на египетском курорте

21:27 347

Турецкая отельная сеть Titanic Hotels откроет свой первый отель на египетском курорте Шарм-эль-Шейхе.

Открытие пятизвездочного отеля запланировано на 2025 год. Titanic Deluxe Sharm El Sheikh 5* разместится в бухте Шаркс Бэй и займет более 280 тыс кв. м. К услугам отдыхающих 529 номеров, включая отдельные виллы. Новый отель будет принимать гостей круглый год, работа будет осуществляться по системе Deluxe All Iinclusive, пишет «Вестник Кавказа».

На территории будут работать шесть ресторанов, несколько бассейнов, спа-центр, дайвинг-центр, развлекательный центр. Titanic Deluxe обзаведется большой прогулочной территорией. Цены на отдых в новом пятизвездочном отеле пока неизвестны.

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