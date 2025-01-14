Госсекретарь США: Израилю придется согласиться...

Блинкен выступил с речью после того, как протестующие палестинцы несколько раз прерывали его во время выступления.

Уходящий госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая во вторник в Атлантическом совете с докладом о внешнеполитическом наследии президента Джо Байдена, заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС «находится на грани, ближе, чем когда-либо прежде», но все еще ждет «известий от ХАМАСа об окончательном согласии». Его заявление приводят израильские «Детали».

«Значительное большинство в арабском и мусульманском мире считает, что 7 октября не было, а если и было, то это было законное нападение на израильских военных. В Израиле почти не сообщалось об условиях в Газе и о том, что люди там переживают каждый день. Эта дегуманизация — одна из величайших трагедий конфликта», - заявил Блинкен.

«Израильтяне должны отказаться от мифа, что они могут осуществить фактическую аннексию без затрат и последствий для демократии, авторитета и безопасности Израиля», — добавил он.

«Израилю придется согласиться на воссоединение Газы и Западного берега под руководством реформированной Палестинской администрации… Израильтяне должны решить, каких отношений они хотят с палестинцами. Это не может быть иллюзия, что палестинцы согласятся быть не народом без национальных прав», - продолжил госсекретарь США.

«Израиль продолжает удерживать налоговые поступления Палестинской автономии, которые она собирает от имени палестинцев, — средства, которые принадлежат палестинцам и которые необходимы Палестинской автономии для оплаты труда сотрудников, предоставляющих основные услуги», - добавил Блинкен.