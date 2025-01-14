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В Армении призвали не ждать чудес от стратегического партнерства с американцами

21:45 103

После подписания с Ереваном документа о стратегическом партнерстве Вашингтон не будет обязан предоставлять какие-либо гарантии безопасности, военную помощь или продавать оружие и боеприпасы Армении. К такому выводу приходит армянский политолог-американист Сурен Саркисян.

По его словам, которые приводят армянские СМИ, стратегическое партнерство не означает стратегического союзничества, как, например, в отношениях США с Израилем или Великобританией. Саркисян заявляет, что формат стратегического сотрудничества не предполагает размещение на территории Армении американских военных баз или присутствие военных представителей. Он напомнил, что Грузия ещё с 2009 года имеет статус стратегического партнёра США, однако это не помешало ухудшению двусторонних отношений Грузии и США в последние годы.

По его словам, дополнительная финансовая и техническая помощь, полученная с помощью договора, будет направлена на экономику, реформы, права человека и социальные программы в Армении.

Американист также указал на трудности в реализации этого документа, связанные со скорой сменой президентской администрации в США.

Ранее сообщалось, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен 14 января в Вашингтоне подпишут документ о стратегическом партнерстве.

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