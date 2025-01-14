Кандидат в министры обороны США согласен с Израилем: ХАМАС надо уничтожить
Кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет поддерживает идею полного уничтожения Израилем палестинского движения ХАМАС.
Свою позицию Хегсет изложил в комитете по делам вооруженных сил (ВС) Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.
«Да… Я поддерживаю уничтожение Израилем каждого участника ХАМАС», - заявил Хегсет, отвечая на вопросы сенатора Тома Коттона (республиканец, от штата Арканзас), касавшиеся военной операции еврейского государства против ХАМАС.
Коттон провозгласил, что поддерживает «экзистенциальную войну» Израиля в секторе Газа.