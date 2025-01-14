Кандидат в шефы Пентагона: «Мы знаем, кто агрессор…»
Выдвинутый Дональдом Трампом на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил, что будущая администрация понимает природу войны в Украине и выступает за ее скорейшее завершение.
Хегсет выступил в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры. Сенатор Ангус Кинг спросил у Хегсета его позицию относительно войны России против Украины, отметив, что тот не упомянул о нем в коротком вступительном слове.
Следующий президент США попытается добиться урегулирования «конфликта» в Украине максимально выгодным для Киева образом, заявил Хегсет. Претендента на должность главы Пентагона попросили уточнить, идет ли речь о том, что новая вашингтонская администрация планирует «бросить Украину». «Это политическое решение президентского уровня. Трамп совершенно ясно дал понять, что мы бы хотели видеть завершение этого конфликта», - ответил Хегсет.
«Мы знаем, кто является агрессором. Мы знаем, кто хороший парень. Мы хотели бы видеть его (решение) как можно более выгодным для украинцев. Но эта война должна прекратиться», – подчеркнул Хегсет.
Хегсет также отказался подтвердить в ответ на вопросы законодателей, что поддержит продолжение помощи Украину.
«В случае утверждения я обеспечу, чтобы Министерство обороны играло ключевую роль в общегосударственных усилиях по поддержке спецпосланника по Украине и России», - заявил Хегсет, отвечая на вопрос, считает ли он важным, чтобы Соединенные Штаты продолжали предоставлять Украине помощь в области безопасности, в том числе после окончания войны.
В своих ответах на вопросы законодателей Хегсет несколько раз повторил изложенную им позицию. В частности, его спросили, как он оценивает развитие войны в Украине, и какую роль должен играть Пентагон. Кроме того, ему был задан вопрос, как он оценивает роль американской помощи в сфере безопасности с точки зрения наращивания возможностей Киева для удовлетворения его военных потребностей. На все эти вопросы кандидат в шефы Пентагона повторил: «В случае утверждения я обеспечу, чтобы Министерство обороны играло ключевую роль в общегосударственных усилиях по поддержке спецпосланника президента по Украине и России».