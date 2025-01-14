Кандидат в шефы Пентагона: «Мы знаем, кто агрессор…»

Выдвинутый Дональдом Трампом на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил, что будущая администрация понимает природу войны в Украине и выступает за ее скорейшее завершение.

Хегсет выступил в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры. Сенатор Ангус Кинг спросил у Хегсета его позицию относительно войны России против Украины, отметив, что тот не упомянул о нем в коротком вступительном слове.

Следующий президент США попытается добиться урегулирования «конфликта» в Украине максимально выгодным для Киева образом, заявил Хегсет. Претендента на должность главы Пентагона попросили уточнить, идет ли речь о том, что новая вашингтонская администрация планирует «бросить Украину». «Это политическое решение президентского уровня. Трамп совершенно ясно дал понять, что мы бы хотели видеть завершение этого конфликта», - ответил Хегсет.