Председатель Международного суда ООН подал в отставку. Стал премьером Ливана

Председатель Международного суда ООН Наваф Салам с 14 января подал в отставку. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Как отметили в суде, преемник Салама будет избран позднее Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности ООН.

Ранее президент Ливана Джозеф Аун назначил Салама премьер-министром республики и поручил ему сформировать новое правительство. Салам получил поддержку 85 из 128 депутатов парламента, тогда как за его соперника - исполнявшего обязанности премьер-министра Наджиба Микати - отдали голоса только 9 человек.

71-летний дипломат и юрист Наваф Салам был постпредом Ливана при ООН в 2007-2017 годах. В 2018 году был избран членом Международного суда ООН, а с 6 февраля 2024 года стал его председателем. Салам принадлежит к бейрутской аристократической семье, его двоюродный брат Таммам Салам возглавлял правительство Ливана в 2014-2016 годах.