Неопознанные беспилотники парализовали работу рижского аэропорта
Агентство гражданской авиации Латвии обратилось с заявлением в Государственную полицию и Службу безопасности страны в связи с полетами нескольких неопознанных дронов на территории аэропорта Риги 13 января, сообщает Delfi.
Из-за беспилотников в воздушном пространстве Латвии пришлось трижды кратковременно вводить ограничения.
Кроме того, из-за дронов многие рейсы из Риги вылетели с опозданием.
Авиарегулятор считает, что беспилотники могли запустить специально, чтобы поставить под угрозу безопасность полетов гражданских самолетов или нарушить деятельность сектора гражданской авиации Латвии.