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Неопознанные беспилотники парализовали работу рижского аэропорта

22:57 509

Агентство гражданской авиации Латвии обратилось с заявлением в Государственную полицию и Службу безопасности страны в связи с полетами нескольких неопознанных дронов на территории аэропорта Риги 13 января, сообщает Delfi.

Из-за беспилотников в воздушном пространстве Латвии пришлось трижды кратковременно вводить ограничения.

Кроме того, из-за дронов многие рейсы из Риги вылетели с опозданием.

Авиарегулятор считает, что беспилотники могли запустить специально, чтобы поставить под угрозу безопасность полетов гражданских самолетов или нарушить деятельность сектора гражданской авиации Латвии.

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