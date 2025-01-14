Неопознанные беспилотники парализовали работу рижского аэропорта

Агентство гражданской авиации Латвии обратилось с заявлением в Государственную полицию и Службу безопасности страны в связи с полетами нескольких неопознанных дронов на территории аэропорта Риги 13 января, сообщает Delfi.

Из-за беспилотников в воздушном пространстве Латвии пришлось трижды кратковременно вводить ограничения.

Кроме того, из-за дронов многие рейсы из Риги вылетели с опозданием.

Авиарегулятор считает, что беспилотники могли запустить специально, чтобы поставить под угрозу безопасность полетов гражданских самолетов или нарушить деятельность сектора гражданской авиации Латвии.