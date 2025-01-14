Принцесса Уэльская рассказала, что у нее началась ремиссия

На своей странице в Instagram она выразила благодарность врачам Королевской больницы Марсдена за заботу и поддержку в течение последнего года.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые объявила, что находится в состоянии ремиссии после лечения от онкологического заболевания.

«Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить Royal Marsden за то, что так хорошо заботились обо мне весь прошедший год», — написала принцесса Уэльская, отметив исключительный профессионализм и поддержку медицинских работников, оказанную ее семье.

В настоящий момент Миддлтон исполняет обязанности сопредседателя благотворительного фонда при больнице. В своем обращении она отметила, что намерена продолжать поддерживать исследования, улучшать медицинские услуги и повышать качество жизни пациентов, столкнувшихся с онкологией.

«Это облегчение — быть в ремиссии. Я сосредоточена на своем восстановлении. Потребуется время, чтобы привыкнуть к новой реальности», — поделилась она.