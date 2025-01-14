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Принцесса Уэльская рассказала, что у нее началась ремиссия

23:24 374

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые объявила, что находится в состоянии ремиссии после лечения от онкологического заболевания.

На своей странице в Instagram она выразила благодарность врачам Королевской больницы Марсдена за заботу и поддержку в течение последнего года.

«Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить Royal Marsden за то, что так хорошо заботились обо мне весь прошедший год», — написала принцесса Уэльская, отметив исключительный профессионализм и поддержку медицинских работников, оказанную ее семье.

В настоящий момент Миддлтон исполняет обязанности сопредседателя благотворительного фонда при больнице. В своем обращении она отметила, что намерена продолжать поддерживать исследования, улучшать медицинские услуги и повышать качество жизни пациентов, столкнувшихся с онкологией.

«Это облегчение — быть в ремиссии. Я сосредоточена на своем восстановлении. Потребуется время, чтобы привыкнуть к новой реальности», — поделилась она.

Кейт Миддлтон добавила, что с оптимизмом смотрит в будущее и предвкушает насыщенный и полноценный год. Принцесса также поблагодарила всех за поддержку в этот непростой период.

В январе 2024 года Кенсингтонский дворец сообщил о госпитализации принцессы Уэльской для проведения плановой операции на брюшной полости, которая, по информации представителей королевской семьи, прошла успешно. В марте того же года Миддлтон рассказала, что ей был поставлен диагноз рак и что заболевание было выявлено после проведенной операции. Принцесса прошла курс химиотерапии.

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