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Кишинев отреагировал на заявления Патрушева

14 января 2025, 23:45 1978

В Министерстве иностранных дел Молдовы отреагировали на слова помощника президента России Николая Патрушева о том, что «антироссийская политика властей Молдовы может привести к тому, что эта страна вообще перестанет существовать».

«Такие заявления являются недопустимым вмешательством во внутренние дела нашей страны и направлены на дестабилизацию региона. Республика Молдова является суверенным государством, которое последовательно идет по пути демократии и европейской интеграции в соответствии с волей своих граждан», — сказали во внешнеполитическом ведомстве Молдовы.

Патрушев заявил, что в энергетическом кризисе в Молдове якобы виновата власть. Поэтому он призвал Кишинев «не обманывать себя и свой народ», а «признать свои ошибки и исправить ситуацию». Он также заявил, что не исключает того, что «агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдова либо станет частью другого государства, либо вообще перестанет существовать».

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