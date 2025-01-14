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Выдвиженец Трампа рассказал, когда бросит пить

00:19 573

Кандидата в министры обороны США Пита Хегсета в ходе его общения с членами комитета Сената по вооруженным силам расспросили о его пристрастии к алкоголю. Вопросы на эту тему ему задала сенатор от штата Гавайи Мэйзи Хироно.

Разговор начался со слов сенатора, которая рассказала, что прочитала немало статей о том, что Хегсет нередко пил на работе. Хироно спросила, знает ли Хегсет о том, что устав американской армии запрещает находиться на службе в нетрезвом состоянии.

Кандидат в главы Пентагона на это заявил, что все это было выдумано NBC News, на что Хироно заявила, что не услышала ответа на свой вопрос.

Дальше сенатор спросила, правда ли, что Хегсет пообещал сенаторам-республиканцам, что бросит пить в случае назначения. Он ответил утвердительно. Хироно тогда задала вопрос, уйдет ли Хегсет в отставку, если снова употребит алкоголь, учитывая, что работа министра обороны круглосуточная. «Я взял такое обязательство во имя мужчин и женщин, которым служу», — ответил кандидат Трампа. Сенатор вновь сказала, что не услышала ответа на свой вопрос.

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