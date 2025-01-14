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Байден исключит Кубу из списка спонсоров терроризма, но...

00:37 390

Администрация действующего президента США Джо Байдена исключит Кубу из списка государств — спонсоров терроризма.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на источники, о соответствующем решении может быть объявлено во вторник. Позже американский чиновник во время специального брифинга подтвердил, что президент Джо Байден уведомит 14 января Конгресс о решении исключить Кубу из списка государств - спонсоров терроризма.

При этом агентство отмечает, что Куба может вернуться в упомянутый список на следующей неделе после инаугурации Дональда Трампа. За это может выступить кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио, который требует ввести санкции против острова.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году после национализации американской собственности на острове. В 2014 году президент США Барак Обама объявил о начале нормализации отношений США и Кубы. В 2015 году его администрация исключила Кубу из списка государств — спонсоров терроризма. При этом администрация Дональда Трампа в 2017 году вернула страну в список.

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