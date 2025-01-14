Подросток с молотком охотился на воевавшего в Чечне и Украине депутата

По версии следствия, подросток, имя которого не называется, 11 января пришёл к месту жительства Янкловича с ножом и молотком.

В Саратове сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего подростка по подозрению в подготовке убийства депутата местной областной думы Александра Янкловича, награжденного званием Героя России в 1999 году. Об этом пишет «Радио Свобода».

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о «приготовлении к убийству лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и выполнением общественного долга». Задание убить депутата подросток, как утверждается, получил от некоего куратора.

Baza уточняет, что Александр Янклович – подполковник МВД и ветеран боевых действий. Он участвовал в обеих чеченских войнах, в 2023 году в качестве командира подразделения Росгвардии отправился на войну в Украину. В сентябре прошлого года Янклович был уволен со службы по возрасту и вернулся домой.

«Радио Свобода» отмечает, что в последнее время в российских СМИ регулярно появляются сообщения о задержаниях и арестах подростков и несовершеннолетних, которые, по утверждению силовых структур, готовили теракты или диверсии. Число подобных уголовных дел исчисляется десятками.