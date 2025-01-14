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Готовится эмбарго на российский алюминий

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Евросоюз планирует ввести запрет на импорт российского алюминия в рамках 16-го пакета санкций, пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Блок стран рассчитывает ввести эти ограничения в феврале, в третью годовщину начала войны РФ против Украины.

14 января Еврокомиссия провела неофициальные встречи с представителями стран-членов ЕС, чтобы обсудить детали предстоящего пакета санкций, рассказали источники агентства. Один из собеседников уточнил, что запрет будет вводиться постепенно.

При введении эмбарго европейские и американские компании могут начать искать альтернативные поставки из стран Ближнего Востока, таких как Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, отмечает Reuters. В 2024 году, по данным Международного института алюминия, на этот регион пришлось около 9% мирового производства металла.

До сих пор блок запрещал поставки российской алюминиевой проволоки, фольги и некоторых труб. Они составляют менее 15% импорта металла, используемого в транспортной, упаковочной и строительной отраслях, отмечает Reuters. Соединенные Штаты и Великобритания ограничили импорт металлов, произведенных в России, в 2024 году, но Евросоюз отказался последовать этому примеру и ввести полный запрет на такие поставки из-за противодействия некоторых стран-членов.

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