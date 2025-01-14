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У Байдена рассказали о «проваленных» планах России

01:12 200

Стратегические цели России на войне против Украины «провалились», заявил советник по национальной безопасности администрации президента США Джо Байдена Джейк Салливан.

«Многие люди говорят: «Эй, Россия неплохо справляется с этой войной». Но, по сути, стратегические цели России в этой войне провалились. Они не смогли взять Киев. Им не удалось уничтожить Украину. Им не удалось сломить НАТО», - уверяет Салливан.

Он считает, что возможность добиться справедливого мира для Украины есть. По его словам, для этого США необходимо продолжать предоставлять Киеву рычаги влияния, необходимые для получения хорошей сделки за столом переговоров. «Именно это мы и пытаемся сделать в последние дни перед передачей эстафеты президенту Трампу», - подчеркнул он.

Салливан уверен, что стратегия администрации Байдена оказалась эффективной в подрыве амбиций России. Он добавил, что США помогли Украине остаться суверенным и жизнеспособным государством. «И я верю, что существует возможность заключения сделки, и когда Украина будет готова поставить свою подпись под этим соглашением, мы сможем с гордостью заявить, что не навязывали суверенному, свободному народу диктуемый результат», - резюмировал советник.

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