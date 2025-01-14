Условие Ирана

Тегеран не намерен вести переговоры с Вашингтоном, пока США не вернутся к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года по иранской ядерной программе.

Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

«Наша политика в отношении США такова, что никаких переговоров с американским правительством не будет, пока они не вернутся к СВПД или пока [новые власти в Вашингтоне] не объявят о своей позиции по этому вопросу», - указал Аракчи, которого цитирует ТАСС.

У Ирана запланированы консультации по ядерной сделке с Китаем и Россией, так как они также являются полноправными членами СВПД, добавил иранский дипломат. Аракчи уверяет, что Тегеран никогда не был против проведения переговоров, важно лишь то, чтобы они велись честно и с уважением к позиции другой стороны.