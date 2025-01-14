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ИМО против желания Трампа

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Панамский канал будет оставаться под контролем Панамы, и не может быть повода для серьезных обсуждений о его переходе к США, заявил в интервью Agence France-Presse глава Международной морской организации (ИМО), специального учреждения ООН, Арсенио Домингес.

По словам Домингеса, «переход канала к США не повод для серьезных обсуждений, поскольку договоры были подписаны в 1977 году. Канал перешел в руки властей Панамы, и она продолжает контролировать этот жизненно важный судоходный путь и продолжит это делать».

Панамский канал пересекает Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывает Атлантический и Тихий океаны. Один из важнейших транспортных водных путей международного значения. Избранный президент США Дональд Трамп 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в собственность США из-за высоких тарифов на проход через него. Он также назвал канал критически важным для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах.

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