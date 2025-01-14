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В обход России: о планах Китая в Турции

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Китай заинтересован в модернизации железнодорожной сети Турции, которую европейские грузоотправители могут рассматривать как способ обойти Россию в условиях войны с Украиной. Инвестиции могут составить около $60 млрд, рассказал китайской South China Morning Post (SCMP) президент Invest in Turkiye. Бурак Даглиоглу.

По его словам, в список улучшений входят электрификация, новые внутренние маршруты, мост в Стамбуле, высокоскоростная линия из него в Анкару. У китайского производителя CRRC Zhuzhou Electric Locomotive уже есть завод в Турции, в прошлом году компания ввела в эксплуатацию в Стамбуле «самый быстрый поезд метро» в стране. «Существует огромный потенциал для инвестиций в железную дорогу», в которых, как ожидается, примут участие и другие подрядчики в рамках тендера, который пройдет в ближайшее время, рассказал Даглиоглу SCMP в кулуарах Азиатского финансового форума в Гонконге.

А Джаянт Менон, старший научный сотрудник ведущего сингапурского исследовательского центра по изучению Юго-Восточной Азии ISEAS-Yusof Ishak Institute, заявил, что Китай надеется использовать турецкую железнодорожную сеть для увеличения поставок грузов в Европу и из нее. Европейские поставщики, по его словам, хотя до сих пор и могут отправлять грузовые составы через Россию, стараются не использовать маршруты, проходящие через нее и Украину или вблизи этих стран. Поэтому путь через Турцию рассматривается как более быстрое средство сообщения в системе China-Europe Railway Express.

По данным Statista, в 2023 г. объем грузов, перевезенных в системе China-Europe Railway Express через различные страны, составил около 1,9 млн единиц в эквиваленте 20-футовых контейнеров против 1400 единиц в 2011 г.

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