Служба охраны президента против полиции и следователей

Служба охраны президента Республики Корея снова отказывается пропустить следователей для ареста президента Юн Сок Ёля в его резиденции.

По его информации, правоохранительные органы снова оказались в «состоянии противостояния» со службой охраны, несмотря на демонстрацию ордера на обыск и арест. Следователи пытаются пройти в резиденцию силой. Юристы президента заявили, что ордер на арест недействителен, пишет агентство.

Полиция в свою очередь предупредила, что за попытку воспрепятствовать аресту может последовать арест по подозрению в препятствовании органам власти при исполнении.

На улице у резиденции собралось порядка 6,5 тыс. сторонников президента. Для обеспечения порядка привлечены около 3 тыс. полицейских.

Агентство пишет, что следователи более часа не могут пройти на территорию резиденции главы государства,. По его информации, сотрудники полиции и антикоррупционного управления показали юристам Юн Сок Ёля ордер в среду около 05:10 по местному времени (около 00:10 по бакинскому времени). Примерно в 05:45 они прорвали живую цепь из адвокатов президента и депутатов правящей партии «Гражданская сила» и попытались пройти на территорию комплекса. Следователи убрали баррикады у входа в резиденцию, но не смогли пройти внутрь. Около 06:13 была предпринята еще одна попытка пройти на территорию резиденции.