Евросоюз «внимательно» изучит заявку Армении

Европейский союз внимательно изучит возможную заявку Армении на вступление, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, выступая в Комитете по иностранным делам Европейского парламента в Брюсселе.

«Мы также слышим о позитивных движениях в направлении подачи заявки на вступление в ЕС. Это выбор, и мы должны очень-очень внимательно изучить все заявки, то же самое мы сделаем и в случае с Арменией. Однако этот выбор, если Армения решит подать заявку, связан с обязательствами. Я уверена, как и планирую, посетить Армению в первой половине года, чтобы на месте увидеть, что нужно сделать заранее и о чем важно обменяться информацией», — цитирует «Радио Свобода» Кос.

На прошлой неделе власти одобрили законопроект о начале процесса вступления Армении в Евросоюз и направили его на обсуждение в парламент.