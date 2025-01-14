Правая рука Трампа: Марко Рубио! Армяне довольны

Сегодня, 15 января в Комитете по международным делам Сената США начнутся слушания по утверждению кандидатуры сенатора Марко Рубио, выдвинутого Дональдом Трампом на пост государственного секретаря. Но уже сейчас можно не сомневаться, что Рубио обеспечена широкая поддержка Сената, в результате которой он без каких-либо препятствий займет эту должность не позднее 21 января. Марко Рубио считается одним из наиболее влиятельных членов команды Трампа, поскольку пользуется значительной поддержкой как среди республиканцев, так и среди демократов. Дик Дурбан, лидер демократов в Сенате, представляющий штат Иллинойс, встретился 13 января с Рубио, после чего опубликовал заявление, в котором отметил, что у них с Рубио схожие взгляды на внешнюю политику США и защиту прав человека в мире.

«Мы плодотворно сотрудничали в Сенате, продвигая законодательство, касающееся защиты прав человека, противодействия угрозам со стороны Китая, а также оценки недавних фиктивных выборов в Венесуэле. - подчеркнул Дурбин. - Мы совместно выступали за освобождение уйгурской политической заключенной Гульшан Аббас и за справедливое расследование смерти кубинского демократического активиста Освальдо Пайи. Во время нашей встречи я подтвердил свою поддержку Украины, необходимость укрепления НАТО и выразил обеспокоенность российскими гибридными атаками в странах Балтии и в других частях Европы. Я считаю, что сенатор Рубио обладает глубоким пониманием международной роли США, достойно служил в сенатском Комитете по международным делам и является подходящим кандидатом на пост госсекретаря. Я намерен проголосовать за его кандидатуру, когда она будет представлена Сенату». Согласно влиятельному изданию Politico, первым крупным кризисом, с которым столкнется Марко Рубио на посту госсекретаря США, станет политическая ситуация в Венесуэле, где диктатор Николас Мадуро сфальсифицировал результаты выборов, вновь объявил себя президентом и провел церемонию инаугурации. Марко Рубио хорошо знаком с обстановкой в этой стране: поэтому ему не потребуется дополнительное время для изучения ситуации. Напомним, что сенатор Рубио является одним из инициаторов жестких санкций США против венесуэльского режима. Он выступает за стратегию «максимального давления» на режим Мадуро. В период первого президентского срока Дональда Трампа Рубио стал соавтором законопроекта о жестких санкциях против Венесуэлы, включая ограничения в отношении государственной нефтяной компании страны. Это была реакция на лишение победы оппозиционного кандидата Хуана Гуайдо, однозначно выигравшего в Венесуэле президентские выборы. Тогда президент Трамп лично принял Гуайдо в Белом доме.

Санкции оставались в силе до 2022 года, когда администрация Джо Байдена частично их смягчила в обмен на так и не выполненное Николасом Мадуро обещание провести свободные и справедливые выборы. Марко Рубио также стал одним из первых, кто признал победу единого кандидата от оппозиции Эдмондо Гонсалеса Уррутии на президентских выборах в Венесуэле, состоявшихся осенью прошлого года. Объявив Мадуро нелегитимным лидером, Рубио заявил, что «любые переговоры являются постоянным спасательным кругом для наркорежима». Но не только эмигранты из Латинской Америки, но и армянская диаспора США возлагает большие надежды на назначение Рубио госсекретарем. Как известно, в сентябре 2023 года, после специальной операции Азербайджана в Карабахе и полного восстановления территориальной целостности страны, Рубио, находясь под влиянием армянской диаспоры, а также известный тесными связями с представителями армянского лобби, призывал ввести санкции против Баку. Американский Национальный Комитет Армян (ANCA) выступил со «свидетельским заявлением» в поддержку кандидатуры Рубио, обсуждавшейся в Сенате, и выразил ему полную поддержку. Комитет ожидает от него содействия в таких вопросах, как «возвращение армян в Карабах», введение санкций против Азербайджана и других аналогичных инициатив.