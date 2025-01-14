«Балтийский патруль» будет ловить русских саботажников
Как и ожидалось, российская диверсионная активность в Балтийском море не осталась без ответа. 14 января в Хельсинки прошла встреча стран-членов НАТО, имеющих выход к Балтийскому морю, на которой обговаривались способы обеспечения безопасности в акватории и подводной инфраструктуры.
После окончания встречи генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который принимал в ней участие, объявил, что отныне в важнейших районах Балтийского моря будет действовать миссия НАТО «Балтийский патруль». «Эта военная активность продолжит наши усилия по укреплению морского присутствия и мониторинга ключевых для Альянса районов», - заявил Рютте.
В патрулировании будут задействованы как фрегаты и самолеты, так и новейшие технологии патрулирования, в частности флот морских дронов.
О количестве привлеченных сил генсек НАТО говорить не стал, лишь указав, что оно будет меняться в зависимости от выполняемых в тот и иной момент задач.
О том, насколько серьезно настроены участники миссии, свидетельствует предупреждение Рютте: «Капитаны судов должны понимать, что потенциальные угрозы нашей инфраструктуре будут иметь последствия, включая возможную высадку на берег, конфискацию судна и арест».
Общие силы десяти стран возглавит Британия, которая, помимо прочего, запустит систему мониторинга с использованием искусственного интеллекта «Нордический страж». Она недавно была испытана во время учений в Латвии.
Созданная американской компанией Palantir, которая базируется в Кремниевой долине, система позволяет выявлять потенциальные угрозы для подводной инфраструктуры и мониторить российский теневой флот. Задача не из простых: через Балтийское море следует каждый день около двух тысяч судов.
После вступления в НАТО Швеции и Финляндии, впечатлившимися российским нападением на Украину, Балтийское море превратилось во внутреннее море Альянса, и российская активность здесь априори будет восприниматься как недружественная, тем более что для такой оценки есть все основания.
Впечатляет, что для жесткого ответа странам, имеющим выход к Балтике, понадобилось всего полтора месяца. Кремль очень оживил усилия по укреплению безопасности своих военно-политических оппонентов. Вопрос, надолго ли хватит ему самому ресурсов, чтобы поддерживать набранный темп щекотания нервов натовцам?