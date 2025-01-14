Заявления Трампа стали «подарком» для России

В статье газеты отмечается, что если американский политик может говорить о необходимости захвата Гренландии и Панамского канала, то Москва и Пекин тоже «имеют право защищать» свои национальные интересы в вопросах Украины и Тайваня.

Издание подчеркивает, что подобные высказывания Трампа — «абсолютный подарок России и Китаю». «Даже если Трамп никогда не выполнит свои угрозы, он уже нанес огромный ущерб глобальному положению Америки и ее системе альянсов», — говорится в публикации.

The Moscow Times пишет, что в Москве не без удовольствия наблюдают за тем, как внешнеполитические заявления нового американского лидера и его окружения создают напряжение между Вашингтоном и его ближайшими союзниками. Российский чиновник сказал изданию, что заявления Трампа о желании присоединить к США Канаду и Гренландию создают «напряжение» на Западе, и «нам все это на руку».

«Нам это позволяет сказать, что все возможно, старые правила уже не работают. Вот посмотрите: даже США, которые устанавливают эти правила, не готовы сами их соблюдать», — сказал The Moscow Times российский дипломат. Поэтому в каком-то смысле все, что пока делает команда Трампа, — это еще одно подтверждение тех взглядов на мир и международную систему, которые пропагандирует Россия, сказал изданию действующий чиновник российского правительства: «У нас на все происходящее смотрят исключительно в позитивном ключе».