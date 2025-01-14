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Пезешкиан отвергает обвинения

03:18 595

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отверг обвинения в адрес исламской республики в подготовке покушения на избранного президента США Дональда Трампа.

«Это очередной вымысел, который распространяется Израилем и другими странами с целью нагнетания иранофобии. Иран никогда не предпринимал подобных попыток, и, насколько мне известно, не будет этого делать», - сказал президент Ирана в интервью NBC News.

В июле и сентябре 2024 года в отношении Трампа были совершены попытки покушения. После этого он заявил, что Иран создает угрозу его жизни. Предвыборный штаб республиканца сообщил, что разведка США проинформировала его «о реальных и конкретных угрозах со стороны Ирана», целью которых служит дестабилизация в Соединенных Штатах. МИД ИРИ называл эти заявления «лживыми». 8 ноября Министерство юстиции США предъявило обвинения 51-летнему гражданину Ирана Фархаду Шакери, которому якобы было поручено разработать план покушения на Трампа. Он предположительно, находится в исламской республике.

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