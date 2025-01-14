Сбитие самолета AZAL: фиксировались глушение GPS-сигналов и ложные сигналы

Прошло 20 дней с момента трагедии, связанной с нанесением под Грозным ракетного удара по пассажирскому самолету Embraer 196, принадлежащему компании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). «Черные ящики» лайнера, по запросу Азербайджана, были отправлены в Бразилию для расшифровки. Специалисты Центра по расследованию и предотвращению авиационных происшествий ВВС Бразилии (CENIPA) уже извлекли из ящиков данные и передали их правоохранительным органам Казахстана. Российские правоохранительные органы также проводят собственное расследование. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин посетил Чечню, где провел специальное совещание. Однако на данный момент информации о результатах расследования или задержании подозреваемых не поступало. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о наличии доказательств, подтверждающих, что самолет был сбит системой противовоздушной обороны, и потребовал справедливого разбирательства, наказания виновных и выплаты компенсации со стороны России.

Международные нормы и авиационная безопасность Согласно данным специализированного сайта Flightradar24, часть маршрута самолета проходила в зоне действия систем радиоэлектронной борьбы, вызвавших сбои в работе GPS-сигналов. «Мы подтверждаем, что полет проходил в зоне, где фиксировались глушение GPS-сигналов и ложные сигналы («спуфинг»). Однако финальная часть полета проходила в зоне с хорошим покрытием GPS», — сообщили представители Flightradar24. Доктор Хассан Шахиди, президент и генеральный директор Flight Safety Foundation, подчеркнул, что выполнение гражданских рейсов в зонах конфликтов требует тщательной оценки рисков. Руководящие принципы ИКАО (Международная организация гражданской авиации - ред.) обязывают государства предоставлять авиакомпаниям актуальные данные о рисках, связанных с конфликтными зонами.

Согласно Чикагской конвенции, безопасность гражданской авиации является обязанностью государств. Если будет доказано, что инцидент связан с действиями России, то это может повлечь вопросы государственной ответственности и возможные судебные разбирательства. Шахиди также отметил, что блокировка и «спуфинг» GPS могут серьезно повлиять на безопасность полетов. Для минимизации этих рисков необходимо внедрение киберзащиты и альтернативных навигационных систем. ИКАО выразила готовность поддержать расследование, направив своего эксперта в международную следственную группу. Представитель этой организации отметил, что, согласно «Приложению 13», расследование проводится исключительно с целью предотвращения будущих происшествий. Юридические аспекты Доктор Мохаммад Оваис Фаруки, специалист в области международного права, отметил, что крушение самолета AZAL поднимает вопросы о применении международных правовых норм, включая Чикагскую и Монреальскую конвенции.

Монреальская конвенция регулирует вопросы компенсации в случае авиационных происшествий. Но если будет доказано, что ответственность лежит на государстве, то принцип его международной ответственности может превалировать. В таком случае государство-ответчик обязано компенсировать ущерб в рамках международного права. Кроме того, Чикагская конвенция строго запрещает применение оружия против гражданских самолетов. Нарушение этого запрета может быть квалифицировано, как несоблюдение принципов необходимости и соразмерности, закрепленных в международном гуманитарном праве. Фаруки подчеркнул, что данный случай демонстрирует необходимость усилить международное регулирование гражданской авиации, а также более четко определять ответственность государств за инциденты, связанные с авиационной безопасностью.