Сбитие самолета AZAL: фиксировались глушение GPS-сигналов и ложные сигналы
Прошло 20 дней с момента трагедии, связанной с нанесением под Грозным ракетного удара по пассажирскому самолету Embraer 196, принадлежащему компании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). «Черные ящики» лайнера, по запросу Азербайджана, были отправлены в Бразилию для расшифровки. Специалисты Центра по расследованию и предотвращению авиационных происшествий ВВС Бразилии (CENIPA) уже извлекли из ящиков данные и передали их правоохранительным органам Казахстана.
Российские правоохранительные органы также проводят собственное расследование. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин посетил Чечню, где провел специальное совещание. Однако на данный момент информации о результатах расследования или задержании подозреваемых не поступало.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о наличии доказательств, подтверждающих, что самолет был сбит системой противовоздушной обороны, и потребовал справедливого разбирательства, наказания виновных и выплаты компенсации со стороны России.
Международные нормы и авиационная безопасность
Согласно данным специализированного сайта Flightradar24, часть маршрута самолета проходила в зоне действия систем радиоэлектронной борьбы, вызвавших сбои в работе GPS-сигналов.
«Мы подтверждаем, что полет проходил в зоне, где фиксировались глушение GPS-сигналов и ложные сигналы («спуфинг»). Однако финальная часть полета проходила в зоне с хорошим покрытием GPS», — сообщили представители Flightradar24.
Доктор Хассан Шахиди, президент и генеральный директор Flight Safety Foundation, подчеркнул, что выполнение гражданских рейсов в зонах конфликтов требует тщательной оценки рисков. Руководящие принципы ИКАО (Международная организация гражданской авиации - ред.) обязывают государства предоставлять авиакомпаниям актуальные данные о рисках, связанных с конфликтными зонами.
Согласно Чикагской конвенции, безопасность гражданской авиации является обязанностью государств. Если будет доказано, что инцидент связан с действиями России, то это может повлечь вопросы государственной ответственности и возможные судебные разбирательства.
Шахиди также отметил, что блокировка и «спуфинг» GPS могут серьезно повлиять на безопасность полетов. Для минимизации этих рисков необходимо внедрение киберзащиты и альтернативных навигационных систем.
ИКАО выразила готовность поддержать расследование, направив своего эксперта в международную следственную группу. Представитель этой организации отметил, что, согласно «Приложению 13», расследование проводится исключительно с целью предотвращения будущих происшествий.
Юридические аспекты
Доктор Мохаммад Оваис Фаруки, специалист в области международного права, отметил, что крушение самолета AZAL поднимает вопросы о применении международных правовых норм, включая Чикагскую и Монреальскую конвенции.
Монреальская конвенция регулирует вопросы компенсации в случае авиационных происшествий. Но если будет доказано, что ответственность лежит на государстве, то принцип его международной ответственности может превалировать. В таком случае государство-ответчик обязано компенсировать ущерб в рамках международного права.
Кроме того, Чикагская конвенция строго запрещает применение оружия против гражданских самолетов. Нарушение этого запрета может быть квалифицировано, как несоблюдение принципов необходимости и соразмерности, закрепленных в международном гуманитарном праве.
Фаруки подчеркнул, что данный случай демонстрирует необходимость усилить международное регулирование гражданской авиации, а также более четко определять ответственность государств за инциденты, связанные с авиационной безопасностью.
Глобальные риски и инициатива Safer Skies
После нескольких инцидентов, включая сбитие малайзийского борта MH17 в 2014 году и украинского лайнера над Тегераном в 2020-м, международное сообщество предприняло шаги по повышению безопасности полетов. Например, инициатива Safer Skies, предложенная Канадой, направлена на снижение рисков для гражданской авиации над конфликтными зонами.
ИКАО также разработала руководства для оценки рисков полетов над конфликтными регионами. Тем не менее, случаи глушения и «спуфинга» GPS продолжаются в различных регионах, включая Черное море, Ирак, Украину и Средиземное море.
Инцидент с азербайджанским самолетом подчеркивает важность скоординированных действий государств и международных организаций для обеспечения безопасности гражданской авиации и предотвращения подобных трагедий в будущем.