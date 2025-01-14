Планы Трампа по Украине изменились

Избранный президент США Дональд Трамп больше не упоминает планы завершить войну в Украине за 24 часа, замечает британская газета Financial Times (FT).

Один из источников издания связал это с тем, что переходная команда республиканца «буквально одержима идеей силы и хочет выглядеть сильной», поэтому вынуждена пересматривать подход к российско-украинской войне. В статье сказано, что сейчас, в частности, у Трампа обсуждают продолжение поддержки Киева преимущественно через европейских союзников.

Ранее спецпредставитель США по Украине Кит Келлог говорил, что, хотя избранный американский президент стремится установить мир как можно скорее, он не намерен идти на уступки Москве в вопросе урегулирования, поскольку «хочет спасти Украину и ее суверенитет».