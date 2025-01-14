USD 1.7000
EUR 1.7513
RUB 1.6667
Подписаться на уведомления
Евросуд обязал Азербайджан выплатить жильцам Зимнего парка 1 миллион 700 тысяч евро
Новость дня
Евросуд обязал Азербайджан выплатить жильцам Зимнего парка 1 миллион 700 тысяч евро

Планы Трампа по Украине изменились

09:17 3436

Избранный президент США Дональд Трамп больше не упоминает планы завершить войну в Украине за 24 часа, замечает британская газета Financial Times (FT).

Один из источников издания связал это с тем, что переходная команда республиканца «буквально одержима идеей силы и хочет выглядеть сильной», поэтому вынуждена пересматривать подход к российско-украинской войне. В статье сказано, что сейчас, в частности, у Трампа обсуждают продолжение поддержки Киева преимущественно через европейских союзников.

Ранее спецпредставитель США по Украине Кит Келлог говорил, что, хотя избранный американский президент стремится установить мир как можно скорее, он не намерен идти на уступки Москве в вопросе урегулирования, поскольку «хочет спасти Украину и ее суверенитет».

40 ракет и 70 дронов: Зеленский прокомментировал масштабный удар по Украине
40 ракет и 70 дронов: Зеленский прокомментировал масштабный удар по Украине обновлено 12:27
12:27 2497
Двуликий Иран: одним лицом к России, другим – на Запад
Двуликий Иран: одним лицом к России, другим – на Запад о развитии ситуации
10:30 1878
Трамп сдаст Украину Путину?
Трамп сдаст Украину Путину? прямой эфир
14 января 2025, 22:00 8795
Бывшего премьера Грузии избили в Батуми
Бывшего премьера Грузии избили в Батуми
11:48 1443
Черные ящики самолета AZAL вернулись в Казахстан
Черные ящики самолета AZAL вернулись в Казахстан обновлено 12:27
12:27 2225
МИД Азербайджана: В США Бахтияру Гаджиеву дали бы 30 лет
МИД Азербайджана: В США Бахтияру Гаджиеву дали бы 30 лет
10:48 2096
Сбитие самолета AZAL: фиксировались глушение GPS-сигналов и ложные сигналы
Сбитие самолета AZAL: фиксировались глушение GPS-сигналов и ложные сигналы главная тема
03:33 9832
В Южной Корее арестован президент
В Южной Корее арестован президент обновлено 10:08
10:08 5497
«Балтийский патруль» будет ловить русских саботажников
«Балтийский патруль» будет ловить русских саботажников горячая тема
02:57 3765
Новая стратегия Еревана: усидеть на двух стульях без ссоры с Москвой
Новая стратегия Еревана: усидеть на двух стульях без ссоры с Москвой главная тема
14 января 2025, 19:28 4713
Правая рука Трампа: Марко Рубио! Армяне довольны
Правая рука Трампа: Марко Рубио! Армяне довольны наш комментарий
02:47 9173

ЭТО ВАЖНО

40 ракет и 70 дронов: Зеленский прокомментировал масштабный удар по Украине
40 ракет и 70 дронов: Зеленский прокомментировал масштабный удар по Украине обновлено 12:27
12:27 2497
Двуликий Иран: одним лицом к России, другим – на Запад
Двуликий Иран: одним лицом к России, другим – на Запад о развитии ситуации
10:30 1878
Трамп сдаст Украину Путину?
Трамп сдаст Украину Путину? прямой эфир
14 января 2025, 22:00 8795
Бывшего премьера Грузии избили в Батуми
Бывшего премьера Грузии избили в Батуми
11:48 1443
Черные ящики самолета AZAL вернулись в Казахстан
Черные ящики самолета AZAL вернулись в Казахстан обновлено 12:27
12:27 2225
МИД Азербайджана: В США Бахтияру Гаджиеву дали бы 30 лет
МИД Азербайджана: В США Бахтияру Гаджиеву дали бы 30 лет
10:48 2096
Сбитие самолета AZAL: фиксировались глушение GPS-сигналов и ложные сигналы
Сбитие самолета AZAL: фиксировались глушение GPS-сигналов и ложные сигналы главная тема
03:33 9832
В Южной Корее арестован президент
В Южной Корее арестован президент обновлено 10:08
10:08 5497
«Балтийский патруль» будет ловить русских саботажников
«Балтийский патруль» будет ловить русских саботажников горячая тема
02:57 3765
Новая стратегия Еревана: усидеть на двух стульях без ссоры с Москвой
Новая стратегия Еревана: усидеть на двух стульях без ссоры с Москвой главная тема
14 января 2025, 19:28 4713
Правая рука Трампа: Марко Рубио! Армяне довольны
Правая рука Трампа: Марко Рубио! Армяне довольны наш комментарий
02:47 9173
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться