40 ракет и 70 дронов: Зеленский прокомментировал масштабный удар по Украине

«Очередной российский массированный удар. Середина зимы, и мишень для россиян неизменна: наша энергетика», — написал глава украинского государства в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром в среду, 15 января, Россия запустила по Украине более 40 ракет.

Президент Украины напомнил, что союзники на саммите НАТО в Вашингтоне и на встрече в формате Рамштайн дали обещания, которые до сих пор не реализовали полностью. «Мы говорили и о лицензии на производство систем ПВО и противоракет, что может стать одной из действенных гарантий безопасности для Украины, и это тоже реалистично и нужно выполнить. Мы благодарны всем, кто помогает нашему государству. Но это значительно больше, чем потребности нашего государства. Именно сейчас защитой Украины выясняется, способна ли Европа и вообще демократический мир останавливать войны — надежно и на долгое время», — подчеркнул он.

«Более 40 ракет было в этом ударе, в том числе и баллистика. По меньшей мере 30 уничтожено. Также за ночь было более 70 российских ударных дронов. Благодаря нашей ПВО, всем задействованным подразделениям сохраняем работу нашей энергетической системы», — отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что войска РФ целились в газовую инфраструктуру и энергетические объекты Украины.

Утром, 15 января, Россия в очередной раз массово обстреливает Украину. Первые взрывы прогремели в Харькове, сейчас тревога по всей стране.

Серию взрывов в Харькове было слышно примерно с 06:08. В этот момент военные информировали, что в области зафиксированы крылатые ракеты. Кроме того, из Белгородской области была применена баллистика. Сейчас фиксация ракет продолжается.

Отметим, что за несколько часов до тревоги и первых взрывов Россия подняла в небо группы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома «Оленья» Мурманской области РФ.

За время с начала сегодняшней тревоги вражеские ракеты были уже зафиксированы в Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях.

Польша подняла в небо боевую авиацию в связи с тем, что РФ наносит удары по объектам, в частности, на западе Украины.

«В соответствии с действующими процедурами Оперативное командование РСЗ задействовало все имеющиеся силы и средства, которые есть в его распоряжении, подняты в воздух очередные пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности», - говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

СМИ сообщают, что в Хмельницкой Ивано-Франковской и Винницкой области прогремели взрывы. В Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения.