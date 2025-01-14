USD 1.7000
EUR 1.7513
RUB 1.6667
Подписаться на уведомления
Евросуд обязал Азербайджан выплатить жильцам Зимнего парка 1 миллион 700 тысяч евро
Новость дня
Евросуд обязал Азербайджан выплатить жильцам Зимнего парка 1 миллион 700 тысяч евро

Трамп обновляет «Авраамовы соглашения»

10:19 1923

Команда избранного президента США Дональда Трампа работает над новыми «Авраамовыми соглашениями», сообщил будущий помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, выступая в вашингтонском Институте мира.

Совместное выступление с советником действующего президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном проходило в рамках мероприятия Passing the Baton 2025, которое призвано отметить мирную передачу власти.

Уолтц подчеркнул, что стороны постоянно поддерживают связь относительно ситуации на Ближнем Востоке.

«У нас общая миссия — вернуть Ближний Восток на путь стабильности и следующий раунд «Авраамовых соглашений», или нормализации, или как бы вы это ни называли», — сказал он.

Салливан при этом также отметил, что Иран в настоящее время переживает спад, а ситуация внутри страны относительно ядерного оружия вызывает «серьезную озабоченность». Он подчеркнул, что сейчас «есть возможность провести дипломатию и добиться результатов переговоров», но «это будет зависеть от приходящей команды».

«Авраамовы соглашения» Израиль при посредничестве США заключил с ОАЭ и Бахрейном в 2020 году. Позднее о нормализации отношений с Израилем объявляли Марокко и Судан. До этого дипломатические отношения у Израиля были только с Египтом и Иорданией.

40 ракет и 70 дронов: Зеленский прокомментировал масштабный удар по Украине
40 ракет и 70 дронов: Зеленский прокомментировал масштабный удар по Украине обновлено 12:27
12:27 2503
Двуликий Иран: одним лицом к России, другим – на Запад
Двуликий Иран: одним лицом к России, другим – на Запад о развитии ситуации
10:30 1883
Трамп сдаст Украину Путину?
Трамп сдаст Украину Путину? прямой эфир
14 января 2025, 22:00 8797
Бывшего премьера Грузии избили в Батуми
Бывшего премьера Грузии избили в Батуми
11:48 1450
Черные ящики самолета AZAL вернулись в Казахстан
Черные ящики самолета AZAL вернулись в Казахстан обновлено 12:27
12:27 2230
МИД Азербайджана: В США Бахтияру Гаджиеву дали бы 30 лет
МИД Азербайджана: В США Бахтияру Гаджиеву дали бы 30 лет
10:48 2101
Сбитие самолета AZAL: фиксировались глушение GPS-сигналов и ложные сигналы
Сбитие самолета AZAL: фиксировались глушение GPS-сигналов и ложные сигналы главная тема
03:33 9835
В Южной Корее арестован президент
В Южной Корее арестован президент обновлено 10:08
10:08 5499
«Балтийский патруль» будет ловить русских саботажников
«Балтийский патруль» будет ловить русских саботажников горячая тема
02:57 3765
Новая стратегия Еревана: усидеть на двух стульях без ссоры с Москвой
Новая стратегия Еревана: усидеть на двух стульях без ссоры с Москвой главная тема
14 января 2025, 19:28 4713
Правая рука Трампа: Марко Рубио! Армяне довольны
Правая рука Трампа: Марко Рубио! Армяне довольны наш комментарий
02:47 9175

ЭТО ВАЖНО

40 ракет и 70 дронов: Зеленский прокомментировал масштабный удар по Украине
40 ракет и 70 дронов: Зеленский прокомментировал масштабный удар по Украине обновлено 12:27
12:27 2503
Двуликий Иран: одним лицом к России, другим – на Запад
Двуликий Иран: одним лицом к России, другим – на Запад о развитии ситуации
10:30 1883
Трамп сдаст Украину Путину?
Трамп сдаст Украину Путину? прямой эфир
14 января 2025, 22:00 8797
Бывшего премьера Грузии избили в Батуми
Бывшего премьера Грузии избили в Батуми
11:48 1450
Черные ящики самолета AZAL вернулись в Казахстан
Черные ящики самолета AZAL вернулись в Казахстан обновлено 12:27
12:27 2230
МИД Азербайджана: В США Бахтияру Гаджиеву дали бы 30 лет
МИД Азербайджана: В США Бахтияру Гаджиеву дали бы 30 лет
10:48 2101
Сбитие самолета AZAL: фиксировались глушение GPS-сигналов и ложные сигналы
Сбитие самолета AZAL: фиксировались глушение GPS-сигналов и ложные сигналы главная тема
03:33 9835
В Южной Корее арестован президент
В Южной Корее арестован президент обновлено 10:08
10:08 5499
«Балтийский патруль» будет ловить русских саботажников
«Балтийский патруль» будет ловить русских саботажников горячая тема
02:57 3765
Новая стратегия Еревана: усидеть на двух стульях без ссоры с Москвой
Новая стратегия Еревана: усидеть на двух стульях без ссоры с Москвой главная тема
14 января 2025, 19:28 4713
Правая рука Трампа: Марко Рубио! Армяне довольны
Правая рука Трампа: Марко Рубио! Армяне довольны наш комментарий
02:47 9175
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться