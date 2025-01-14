Трамп обновляет «Авраамовы соглашения»

Команда избранного президента США Дональда Трампа работает над новыми «Авраамовыми соглашениями», сообщил будущий помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, выступая в вашингтонском Институте мира.

Совместное выступление с советником действующего президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном проходило в рамках мероприятия Passing the Baton 2025, которое призвано отметить мирную передачу власти.

Уолтц подчеркнул, что стороны постоянно поддерживают связь относительно ситуации на Ближнем Востоке.

«У нас общая миссия — вернуть Ближний Восток на путь стабильности и следующий раунд «Авраамовых соглашений», или нормализации, или как бы вы это ни называли», — сказал он.

Салливан при этом также отметил, что Иран в настоящее время переживает спад, а ситуация внутри страны относительно ядерного оружия вызывает «серьезную озабоченность». Он подчеркнул, что сейчас «есть возможность провести дипломатию и добиться результатов переговоров», но «это будет зависеть от приходящей команды».

«Авраамовы соглашения» Израиль при посредничестве США заключил с ОАЭ и Бахрейном в 2020 году. Позднее о нормализации отношений с Израилем объявляли Марокко и Судан. До этого дипломатические отношения у Израиля были только с Египтом и Иорданией.