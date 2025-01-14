Двуликий Иран: одним лицом к России, другим – на Запад
Необычайную политическую изворотливость за последнее время демонстрирует Иран. С одной стороны, исламская республика готовится подписать всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве с Россией. С другой — предпринимает усилия, чтобы найти общий язык с Западом.
Как сообщается, соглашение о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией будет подписано 17 января в ходе официального визита президента Масуда Пезешкиана в Москву. Работа над этим документом началась в 2022 году при администрации тогдашнего президента Ибрагима Раиси. После гибели Раиси весной 2024 года в результате крушения вертолета и избрания реформатора Масуда Пезешкиана президентом ожидались изменения во внешнеполитическом курсе Тегерана, в том числе в отношениях с Россией.
В Тегеране начали высказываться о противоречии стратегического партнерства с Москвой с национальными интересами страны. Даже представители консервативных кругов высказывали мнение, что зависимость Ирана от России принимает опасный характер, отмечая, что Тегерану следует пересмотреть свои внешнеполитические приоритеты, пытаясь наладить диалог с Западом и добиться смягчения санкций.
Однако после нового передела на Ближнем Востоке позиции Ирана в регионе существенно ослабли: это привело к еще большему усилению его стратегической зависимости от России. На фоне угрозы начала военных операций США и Израиля против Ирана Тегеран решил поднять свои отношения с Москвой до уровня стратегического партнерства — к тому же всего за три дня до возвращения Трампа в Белый дом.
Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией состоит из 47 пунктов и охватывает все сферы.
«После подписания этого соглашения мы станем свидетелями роста сотрудничества между нашими странами на всех уровнях», — заявил дипломат.
Как известно, документ включает пункты, касающиеся углубления сотрудничества между Россией и Ираном в военной и военно-технической сферах. Это означает, что соглашение может открыть путь для передачи Россией Ирану современных военных технологий, включая ракетные и ядерные.
The Sunday Times сообщает, что за последние дни между Тегераном и Москвой регулярно выполняются секретные авиарейсы. Согласно данным западной разведки, иранскую делегацию, направленную в Москву с конфиденциальным визитом, возглавляет советник верховного лидера Али Лариджани. Разведка предполагает, что Иран стремится получить от России новые системы противовоздушной обороны, современные ракетные технологии и технологии для создания ядерного оружия.
В то же время Россия, закупая у Ирана беспилотники, артиллерийские снаряды и ракеты для войны в Украине, может в ответ передать Тегерану указанные технологии и оружейные системы. Уже появились сообщения о том, что Россия начала поставлять Ирану истребители Су-35 по контракту, заключенному несколько лет назад.
В период подготовки Ирана к стратегическому партнерству с Россией, включая отправку секретных миссий в Москву, Тегеран одновременно посылает сигналы Западу.
Али Абдолализаде, глава предвыборного штаба президента Ирана Масуда Пезешкиана и представитель президента по вопросам морской экономики, призвал к прямым переговорам с Соединенными Штатами.
Он заявил, что «Иран открыт для переговоров и диалога», подчеркнув, что «вопросы нельзя оставлять нерешенными».
Абдолализаде подчеркнул необходимость «прямых, честных и мужских» разговоров для защиты национальных интересов, а не опоры на посредников. Он выразил удовлетворение тем, что иранское правительство достигло консенсуса о необходимости прямых переговоров с американскими официальными лицами.
Кроме того, за неделю до начала исполнения Трампом своих полномочий Иран возобновляет ядерный диалог с Западом. 13 января в Швейцарии состоялся второй раунд ядерных переговоров между Ираном и группой E3 (Францией, Великобританией и Германией). Первый раунд этих переговоров прошел в ноябре прошлого года.
Встреча явилась признаком того, что страны E3 «продолжают работать над дипломатическим решением иранской ядерной программы, прогресс которой крайне проблематичен», — заявило Министерство иностранных дел Франции.
Во время своего первого срока Трамп проводил политику «максимального давления», выведя США из знаменательного ядерного соглашения, которое налагало ограничения на ядерную программу Ирана в обмен на снятие санкций.
Тегеран придерживался соглашения до выхода Вашингтона, но затем начал отказываться от своих обязательств. Усилия по возрождению ядерного пакта 2015 года с тех пор зашли в тупик, и европейские чиновники неоднократно выражали разочарование несоблюдением Тегераном его положений.
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ускорение ядерной программы Ирана «приближает к критической точке». Позднее Иран раскритиковал эти комментарии как «беспочвенные» и «лживые».
В декабре Великобритания, Германия и Франция обвинили Тегеран в наращивании запасов высокообогащенного урана до «беспрецедентных уровней» без «какого-либо убедительного гражданского обоснования».
Согласно ядерному соглашению, достигнутому в 2015 году между Ираном и «шестеркой» (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН + Германия), если Тегеран не выполнит свои обязательства, против него могут быть повторно введены санкции ООН. Этот механизм начнет действовать в октябре 2025 года, поэтому Иран стремится достичь соглашения до этого срока.