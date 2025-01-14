МИД Азербайджана: В США Бахтияру Гаджиеву дали бы 30 лет

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на заявление посольства США в Баку по поводу приговора активисту Бахтияру Гаджиеву. Соответствующая публикация размещена на странице дипломата в соцсети Х.

«Законное решение суда в отношении Бахтияра Гаджиева основано на многочисленных доказательствах по делу, и внешнее вмешательство в судебные процедуры недопустимо.

Интересно, что в то время как в Соединенных Штатах за один и тот же вид налогового мошенничества и финансовых преступлений предусмотрено многократное и суровое наказание, которое может достигать 30 лет лишения свободы, почему эта страна разочарована наказаниями за подобные преступления в других странах? Похоже, что такой подход основан на политических интересах, а не возвышении важности верховенства закона», - заявил Гаджизаде.