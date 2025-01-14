Черные ящики самолета AZAL вернулись в Казахстан
По данным Генпрокуратуры Казахстана, казахстанские следователи получили назад из Бразилии черные ящики разбившегося в Актау азербайджанского самолета, готовится заключение по содержащимся в них данным.
Предварительные итоги расследования казахстанская сторона ранее обещала обнародовать до конца января.
Кроме того, сообщило ведомство, в рамках расследования авиакатастрофы под Актау Казахстан направил международные следственные поручения в Россию и Азербайджан.
*** 11:00
Представители госминистра по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивена Даути поддерживают контакты с официальными лицами Азербайджана и Казахстана в расследовании авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines (AZAL). Об этом Даути заявил в ответ на вопрос о крушении самолета AZAL, адресованный британскому правительству членом парламента от Консервативной партии Венди Мортон.
«Наши мысли со всеми, кого затронуло это происшествие, включая членов семей и близких погибших», - отметил он.
По словам дипломата, Лондон «поддерживает Бразилию, Азербайджан и Казахстан в обеспечении всестороннего и независимого расследования трагедии».
«Мои представители поддерживают тесный контакт с официальными лицами Азербайджана и Казахстана», - подчеркнул он.
Пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку - Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.
По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.