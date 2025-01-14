Черные ящики самолета AZAL вернулись в Казахстан

По данным Генпрокуратуры Казахстана, казахстанские следователи получили назад из Бразилии черные ящики разбившегося в Актау азербайджанского самолета, готовится заключение по содержащимся в них данным. Предварительные итоги расследования казахстанская сторона ранее обещала обнародовать до конца января. Кроме того, сообщило ведомство, в рамках расследования авиакатастрофы под Актау Казахстан направил международные следственные поручения в Россию и Азербайджан.

*** 11:00 Представители госминистра по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивена Даути поддерживают контакты с официальными лицами Азербайджана и Казахстана в расследовании авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines (AZAL). Об этом Даути заявил в ответ на вопрос о крушении самолета AZAL, адресованный британскому правительству членом парламента от Консервативной партии Венди Мортон.