Иран готов открыть посольство в Сирии
11:07 680
Для открытия посольства Ирана в Сирии нет никаких препятствий, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
Аракчи отметил, что Иран привержен обеспечению территориальной целостности, безопасности и стабильности Сирии.
Министр подчеркнул, что официальный Тегеран поддерживает инклюзивное правительство, сформированное в соответствии с волей сирийского народа.
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