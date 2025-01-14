Око за око

Иран не стремится к военному конфликту, но ответит в случае нанесения по его территории удара Соединенными Штатами или Израилем. Об этом заявил в интервью телеканалу NBC News президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

Ведущий спросил, какой будет реакция Тегерана на удар, нанесение которого обсуждают США и Израиль якобы для того, чтобы помешать иранской ядерной программе.

«Мы отреагируем на любое действие. Мы не боимся войны, но мы не ищем ее», - сказал Пезешкиан. «Я очень надеюсь, что это (удар) не произойдет, поскольку это нанесет вред всем участникам (конфликта), а не только нам», - отметил он.