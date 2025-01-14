Загорелся завод «Лукойл»

В российском Волгограде ночью вспыхнул нефтеперерабатывающий завод «Лукойл», пишут российские и украинские телеграм-каналы.

Оперативные службы заявили, что пожар был вызван внутренним, а не внешним воздействием: загорелась, как утверждают, одна из установок и 2 теплообменника.

В то же время региональное МЧС информацию о пожаре на НПЗ не публиковало.