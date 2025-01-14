Бывшего премьера Грузии избили в Батуми
11:48 1467
В Батуми в ночь на среду в отеле «Шератон» было совершено нападение на лидера оппозиционной партии «За Грузию», бывшего премьер-министра Георгия Гахария, сообщают грузинские СМИ.
Гахария был доставлен в местную больницу.
Подробностей инцидента СМИ не сообщают, однако в больнице журналистам рассказали, что состояние Гахария в целом стабильное, и после оказания медицинской помощи он по собственному желанию покинул больницу.
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